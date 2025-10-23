Europa refuerza su normativa para evitar otra crisis de pellets como la que afectó a la costa asturiana en 2024
Los operadores, tanto terrestres como marítimos, deberán adoptar medidas específicas para evitar pérdidas e informar inmediatamente a los servicios de emergencia si llegan a producirse
A principios de 2024, una marea de pequeñas bolas de plástico tomó las playas asturianas procedente de Galicia. La caída de un contenedor de pellets de un barco frente a las costas portuguesas provocó una crisis medioambiental que llevó a numerosos gallegos y asturianos a movilizarse para intentar limpiar los arenales.
El Parlamento Europeo quiere evitar que un suceso de tales características vuelva a repetirse. Este jueves han dado luz verde a la nueva normativa para prevenir vertidos de pellets , que gracias a la presión de España incluirá al sector marítimo en el alcance de la regulación, algo que no estaba previsto en la propuesta inicial planteada por la Comisión Europea.
Las nuevas normas se aplicarán a todos los operadores que manipulen más de cinco toneladas de pellets de plástico en la Unión Europea y exigirán a las entidades que adopten medidas específicas para evitar pérdidas. También afectarán a todos los transportistas, tanto de dentro como de fuera de Europa, que utilicen carreteras, ferrocarriles o vías navegables interiores, así como a los operadores marítimos que salgan o hagan escala en un puerto de un país europeo.
Los operadores económicos también tendrán que establecer y aplicar un plan de gestión de riesgos para cada instalación que manipule gránulos de plástico.
Medidas en transporte marítimo
Por su lado, el transporte marítimo deberá garantizar que los pellets de plástico transportados por mar estén embalados en envases de buena calidad, lo suficientemente resistentes y debidamente cerrados para soportar las condiciones normales de transporte, y que vayan acompañados de información clara sobre la carga y de solicitudes especiales de estiba.
Cuando se produzcan pérdidas fortuitas o accidentales, los operadores económicos, los transportistas estarán obligados a informar inmediatamente a los servicios de emergencia, a tomar todas las medidas posibles para minimizar las consecuencias y a prevenir nuevos incidentes.
El texto entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque sus disposiciones no se aplicarán hasta dos años después de su entrada en vigor y tres años en el caso del transporte marítimo.
