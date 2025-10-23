La Familia Real llega hoy a Oviedo para el concierto de los Premios
Todo está listo ya en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para recibir a los Reyes de España, la Princesa Leonor y la InfantaSofía. La llegada de la Familia Real aestá prevista para esta tarde, donde abrirán su agenda con el XXXIII Concierto de los Premios "Princesa de Asturias". Bajo el título "Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX", Oviedo Filarmonía, con Lucas Macías en el podio, el Coro de la Fundación y las voces de Juliane Banse y Marko Mimica, ofrecerán la "Obertura trágica" y la "La canción del destino" de Brahms y las "Danzas eslavas" y el "Te Deum" de Dvořák.
