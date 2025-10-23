La fuga de clientes de los hoteles en Asturias (y los pisos turísticos tienen parte de la culpa)

No es un secreto que los hoteles como opción de alojamiento se han visto tocados en los últimos años por otras modalidades, como los pisos turísticos. Estos últimos han crecido de manera exponencial en Asturias. Según los últimos datos hechos públicos por Otea (la patronal de la hotelería y hostelería de Asturias) en su balance de 2024, los pisos y viviendas turísticas en los últimos 12 años han crecido un 1.500% desde 2021 y son más de 29.000 los que hay en toda la región. Y tal aumento se nota en la distribución de viajeros.

En este verano, entre junio y septiembre, según los datos de Sadei, los hoteles asturianos recibieron 965.320 viajeros, lo que supone un 5,1 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado, que llegaron a ser 977.986 personas las que optaron por alojarse en hoteles.

En septiembre, el último mes del que Sadei aporta datos, también se han visto tocados los establecimientos hoteleros, que han perdido algo más de un 1% de pernoctaciones. Fueron en septiembre de este año un total de 217.906 pernoctaciones registradas, frente a 229.744 en el mismo mes del año pasado.

Pese a la caída de viajeros en los hoteles, las cifras dan la vuelta al mirar la procedencia de estos. Ya que han caído los turistas nacionales, pero no los extranjeros, que han aumentado. El pasado septiembre pasaron por los hoteles de Asturias 58.756 personas procedentes del extranjero, mientras que hace un año, en el mismo mes fueron 57.508.

Unas cifras que avalan las últimas dadas a conocer por el Principado, donde destacan el repunte constante de visitantes de fuera de España. Algo a lo que han contribuido las numerosas conexiones internacionales del Aeropuerto de Asturias. Y es que pese al recorte anunciado por Ryanair para el próximo año –dejará de operar los vuelos con Duseldorf, Roma y Bruselas–, en verano el aeródromo asturiano estuvo en sus máximos niveles de operatividad. De los 30 destinos, once han sido internacionales, con vuelos casi diarios a Londres y a París, sin olvidar los citados que se perderán –salvo que la compañía dé marcha atrás– a las tres ciudades alemana, italiana y belga.