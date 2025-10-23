La gran industria, en alerta por la fuerte subida de la electricidad

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a la que pertenecen compañías con fuerte peso en Asturias como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc (AZSA), destacó ayer el fuerte aumento de los precios de la electricidad al encarecerse los servicios de ajuste del mercado en el contexto de las medidas para evitar nuevos apagones.

AEGE señaló que el precio en los servicios de ajuste del mercado supera en octubre los 20 euros el megavatio hora (MWh). Concretamente, desde el 1 de octubre hasta el pasado día 18, el precio de estos servicios se situó en los 20,67 euros/MWh, que se suma al precio del mercado diario (84,51 euros/MWh en el mismo periodo). El sobrecoste, según destaca AEGE, es del 24% sobre el precio que se paga por el suministro eléctrico del mercado.

"La elevada volatilidad en el precio de estos servicios es ya un 45% superior a la del 2024, cuando alcanzó el precio máximo histórico por estos servicios, y un 400% por encima de los precios de la década pasada, que alcanzaron los 3,43 euros/MWh. Estos sobrecostes están impactando de manera significativa en nuestro país", afirmó el presidente de AEGE y de AZSA, Carlos Navalpotro.

Ante esta situación, AEGE reclamó ayer estabilizar estos precios y su traslado a los peajes eléctricos, "al menos la parte de las restricciones técnicas que responden a las congestiones de las redes, tal y como se hace en la práctica totalidad de los países europeos", señaló Navalpotro, que añadió que el consumidor electrointensivo tendría una mejor visibilidad sobre el precio que paga por el suministro eléctrico y podría adoptar las decisiones más adecuadas, tanto a la hora de consumir como a la de optar por la contratación de suministros a plazo, los denominados PPAs.

Asimismo, desde AEGE se insistió en las recomendaciones de la Comisión Europea, dentro del Clean Industrial Deal, que persiguen una reducción efectiva de los costes energéticos en las industrias intensivas en su consumo.