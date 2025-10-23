¿Horario de invierno o de verano? Esto es lo que dicen los expertos asturianos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026. Si se cumple esta petición, que necesita un amplio consenso del Consejo Europeo, retrasar o adelantar las manecillas del reloj dejaría de ser necesario. De momento, este domingo tendrá lugar el cambio de hora previsto: a las 3.00 serán las 2.00 y se pasará al conocido como horario de invierno, dejando atrás el de verano. Los expertos avalan establecer un horario fijo, aunque existen dudas sobre cuál sería el más adecuado. El Gobierno evita pronunciarse oficialmente por la necesidad de lograr un consenso. En Asturias, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), impulsora de la propuesta al presentarla como enmienda en el congreso de Sevilla, se inclina por el horario de verano.

"Desde un punto de vista estrictamente biológico, no tiene ningún sentido que haya dos cambios horarios al año. Nuestra biología se adapta al ciclo natural de luz y oscuridad, por lo que adelantar o atrasar artificialmente la hora carece de sentido. Este cambio afecta de manera diferente a cada persona según su biorritmo: algunos se adaptan en dos días, otros pueden tardar hasta dos semanas", explica Juan Carlos Mayo, profesor titular de Biología Celular de la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Morfología y Biología Celular. "El único argumento que podría justificar el cambio sería un ahorro energético significativo, pero los estudios muestran que ese ahorro no llega al 5 %, mientras que los inconvenientes biológicos y sociales son evidentes. En la actualidad, con el aumento del trabajo por turnos, ese ahorro es aún menor y el trastorno biológico, mayor", añade el experto.

Mayo analiza cuál sería el horario más adecuado desde el punto de vista biológico y se decanta por el de invierno, el que entrará en vigor el próximo domingo. "A los españoles nos gusta aprovechar las tardes y las noches, pero hay que tener en cuenta las diferencias geográficas dentro del país. Por ejemplo, en Girona el sol puede salir a las 8:00, mientras que en A Coruña lo hace unos 50 minutos más tarde. Si adoptásemos el horario de verano de forma permanente, beneficiaría a las zonas del este, como Cataluña, pero perjudicaría a las del oeste. El horario de invierno, en cambio, se ajusta mejor al ritmo biológico general, ya que España es un territorio amplio dentro de Europa y estas diferencias se notan", razona.

Según su criterio, el horario de invierno es el más adecuado por una razón simple: "Amanece antes y permite empezar la jornada con luz natural", indica. Los profesionales que más trastornos pueden sufrir por el cambio horario son aquellos que trabajan a turnos, ya que "altera el ritmo del sueño y la secreción de melatonina. Esta se produce solo en condiciones de oscuridad; por eso, exponerse a luces intensas durante la noche interfiere en el descanso y puede tener efectos a largo plazo sobre la salud, incluso sobre el riesgo de enfermedades como el cáncer".

Javier Fernández Font, vicepresidente de Unión Española Fotovoltaica, también se inclina por el horario de invierno. "Personalmente, considero que el cambio de hora es perjudicial y lo adecuado sería mantener una única franja horaria. Lo más sensato, desde el punto de vista energético, es trabajar aprovechando el mayor número posible de horas de luz natural. A mí me encanta que a las nueve de la noche aún sea de día, pero lo razonable es que a esa hora ya no haya luz solar. Lo inteligente es aprovechar al máximo ese recurso gratuito y organizar nuestra jornada dentro de ese periodo", concreta.

El debate está servido, ya que en otros sectores, como el comercio, apuestan claramente por el horario de verano, al ser más favorable para las ventas. Históricamente, a España le correspondería el horario de invierno, pero en 1940 el dictador Franco la modificó para alinearse con Alemania e Italia.