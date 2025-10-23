La izquierda logra que la reforma del IRPF siga su curso

La modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sigue su tramitación, tras tumbar ayer la izquierda la enmienda a la totalidad presentada por Vox, que fue apoyada por el PP y Foro. Para la derecha, el proyecto en el que trabaja el Gobierno de Barbón es tan solo "un parche electoralista" que "no acomete un ajuste en función de la evolución de la inflación". "La inflación es el impuesto de los pobres, pero por razones espurias no hacen nada por evitarlo", criticó Gonzalo Centeno, encargado de defender la enmienda.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, volvió a defender que es una distribución "más justa" de la carga tributaria e insistió en que "por mucho que se repita sigue siendo una mentira" que Asturias sea la comunidad "en la que se pagan los impuestos más altos".