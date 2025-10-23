La izquierda logra que la reforma del IRPF siga su curso
a. g.-o.
La modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sigue su tramitación, tras tumbar ayer la izquierda la enmienda a la totalidad presentada por Vox, que fue apoyada por el PP y Foro. Para la derecha, el proyecto en el que trabaja el Gobierno de Barbón es tan solo "un parche electoralista" que "no acomete un ajuste en función de la evolución de la inflación". "La inflación es el impuesto de los pobres, pero por razones espurias no hacen nada por evitarlo", criticó Gonzalo Centeno, encargado de defender la enmienda.
Por su parte, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, volvió a defender que es una distribución "más justa" de la carga tributaria e insistió en que "por mucho que se repita sigue siendo una mentira" que Asturias sea la comunidad "en la que se pagan los impuestos más altos".
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
- Hallado el cadáver de un pamplonés de 79 años desaparecido hace varios días en Llanes