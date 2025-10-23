MasOrange, dueña de la asturiana Telecable, eleva sus ingresos gracias a la venta de móviles

El grupo de telecomunicaciones MasOrange, propietario de la compañía asturiana Telecable (entre otras marcas como Yoigo, Jazztel o Pepehone), facturó en los nueve primeros meses de este año 5.664 millones de euros, un 3,7% más que en el mismo periodo de 2024, según resultados publicados este jueves por la compañía.

Los ingresos por servicio subieron un 1,1% y alcanzaron los 4.375 millones, los mayoristas se situaron en 448 millones tras crecer un 5,8%, y las ventas por dispositivos (principalmente teléfonos móviles, además de otros productos como tabletas o relojes inteligentes) se dispararon un 18,1% y aportaron 841 millones.

La teleco logró un "ebitda" (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 2.195 millones, un 8% más, y alcanza el sexto trimestre consecutivo de crecimiento de este indicador de rentabilidad.

Respecto a las sinergias previstas tras la fusión en 2024 entre Orange y MásMóvil, el grupo afirma que, del ahorro estimado en 300 millones de euros para este año, ya se han logrado 259 millones. El total de ahorro anhelado asciende a 500 millones.

Líneas y clientes

En el terreno comercial, MasOrange contaba a cierre de septiembre con más de 33 millones de líneas totales, de las que 26,2 millones son de móvil, cerca de 22 millones en el segmento de postpago, y unas 7,2 millones de banda ancha fija, de las cuales casi siete millones son de fibra óptica.

El grupo ha sumado respecto al año anterior cerca de 500.000 clientes, 383.000 de contrato móvil y 100.000 corresponden a servicios sobre fibra óptica.

El consejero delegado, Meinrad Spenger, afirmó que están "muy satisfechos de los resultados obtenidos en los primeros nueve meses del año, en los que seguimos incrementando nuestros ingresos, clientes y rentabilidad consolidando nuestro liderazgo como la teleco relevante de mayor crecimiento en Europa".

En 2024, al poco de consumarse la fusión que alumbró MasOrange como grupo, Spenger informó a LA NUEVA ESPAÑA de que la compañía preveía invertir cerca de 100 millones de euros en infraestructuras de fibra y 5G en Asturias en un período de tres años.

La empresa cuenta con una cuota de mercado superior al 50% en la región, con más de 820.000 líneas de clientes entre particulares y empresas. Asimismo, presta sus servicios de conectividad, telefonía y televisión a 660.000 hogares. Contando con Telecable, el grupo acumula una inversión histórica de 1.400 millones de euros en la región.

Telecable cuenta con 128 empleados en su sede de Gijón, así como el centro de atención al cliente (anteriormente perteneciente a Orange) en el polígono del Espíritu Santo, en Oviedo. Allí trabajan casi 900 personas.