El modelo asturiano de inclusión sociolaboral que es un ejemplo para Cataluña

El modelo asturiano de integración laboral, que combina la intervención social y el acompañamiento laboral para facilitar la inclusión de personas en riesgo de exclusión, se ha convertido en un ejemplo para Cataluña.

Miembros de la Generalitat catalana han visitado este jueves la región para conocer el funcionamiento de los equipos territoriales de manos de los integrantes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y del Servicio Público de Empleo (Sepepa).

La Consejería de Derechos Sociales y el Sepepa firmaron a principios de este año un convenio de colaboración para mejorar la coordinación entre sus sistemas de protección. Sus objetivos eran conseguir una correcta derivación de usuarios entre servicios y crear ocho equipos territoriales, uno por cada área sociosanitaria, integrados por directores de oficias de empleo y técnicos de servicios sociales, tanto autonómicos como municipales.

El documento incluía también la incorporación del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), con el objetivo de impulsar la formación en cuidados sociosanitarios en centros de día y residencias.

De esta forma, reforzaron “la atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo su autonomía y empleabilidad”.

La delegación catalana está compuesta por Francesc Castellana, director del Servicio Público de Empleo; Carolina Homar, secretaria de Asuntos Sociales e Inclusión; Anna Vila, directora general de Servicios Sociales; y Teresa Llorens, secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía.

Por parte del Principado, participan Paula Álvarez, directora general de Gestión de Derechos Sociales, y Begoña López, directora gerente del Sepepa.

Además de conocer los programas de inclusión, los representantes catalanes visitarán el programa Insertastur, centrado en itinerarios personalizados de inclusión social y laboral.