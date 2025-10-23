La nueva app y web miPrincipado permite realizar trámites y recibir avisos personalizados

La digitalización de los servicios públicos en Asturias ha dado un salto decisivo con miPrincipado, la nueva plataforma que centraliza en un solo punto todos los trámites de la Administración autonómica. El objetivo es ambicioso: que cualquier persona, viva en Oviedo o en el pueblo más remoto del interior, pueda resolver gestiones, recibir avisos y acceder a sus documentos oficiales sin colas ni desplazamientos. De ahí, el claim de la campaña que ha lanzado el Gobierno de Asturias para dar a conocer el canal: «Ahórrate el viaje», porque la administración está ahora en tu mano.

La herramienta, disponible en versión web y aplicación móvil gratuita para iOS y Android, tiene un diseño limpio, intuitivo y pensado para todos los niveles de competencia digital. Funciona en dos modalidades: como invitado, para consultas generales y búsquedas de servicios, o como usuario registrado, mediante certificado digital o Cl@ve, lo que permite acceder a expedientes, recibir notificaciones personalizadas y descargar y llevar juntos todos los carnés oficiales que tenga la persona usuaria, como los de familia numerosa, persona cuidadora o discapacidad.

Uno de los aspectos más innovadores de miPrincipado es precisamente su carácter proactivo y personalizable: ya no se trata solo de que el ciudadano busque un trámite, sino de que la propia plataforma le avise cuando haya algo relevante que atender. Cada persona puede configurar sus intereses para recibir información adaptada a su perfil y mantener a mano su historial de gestiones.

App miPrincipado en versión web. / Cedida a Lne

Menos papeleo, más agilidad

Entre las funcionalidades disponibles para las personas registradas con Cl@ve o certificado digital destaca el servicio de documentación reutilizable, que simplifica los trámites al máximo.

Este sistema clasifica los documentos vinculados a cada persona –física o jurídica– que pueden ser reutilizados en futuras solicitudes, evitando tener que aportarlos una y otra vez cuando ya están en poder de la Administración.

Con el consentimiento del usuario, miPrincipado permite recuperar automáticamente documentos como el libro de familia, el título académico, un certificado médico o un poder de representación, entre otros muchos. Es decir, la Administración guarda la documentación que ya presentó el ciudadano para que los siguientes trámites sean más rápidos, sencillos y sostenibles.

La app permite guardar digitalizados en su «tarjetero» los carnés de familia numerosa, discapacidad, persona cuidadora, etcétera

Trámites que se resuelven en minutos

El canal incorpora la iniciativa «Un trámite, un minuto», con vídeos explicativos que muestran cómo realizar gestiones comunes –por ejemplo, consultar tus expedientes, adjuntar archivos de gran tamaño o solicitar ayudas formativas– de forma rápida, sin complicaciones ni largas instrucciones. Así, quienes no están acostumbrados a navegar en sedes electrónicas pueden ver paso a paso cómo hacerlo.

miPrincipado incluye, además, canales especializados, como miPrincipado Justicia, que conecta con las principales aplicaciones judiciales, y miPrincipado Empresas, que concentra los recursos de apoyo a negocios y emprendedores.

Versión móvil de la app. / Cedida a Lne

La transformación digital no solo mejora la relación de la ciudadanía con la administración, sino también la de las empresas, pymes y personas autónomas. En este contexto, dentro de miPrincipado Empresas se accede a la Oficina de Atención a las Empresas, un espacio de referencia e interlocución que ofrece respuestas claras, rápidas y personalizadas a las necesidades del tejido empresarial.

Esta oficina ofrece una interlocución directa que busca soluciones y mecanismos de apoyo para resolver, en el menor tiempo posible, las gestiones vinculadas a solicitudes de permisos, autorizaciones o plazos de resolución. Además, presta un servicio de acompañamiento integral, que incluye el seguimiento de expedientes y el análisis de casos particulares con dificultades específicas.

El proyecto está concebido como un sistema vivo, que seguirá creciendo en los próximos meses: se añadirán nuevos carnés digitales, se reforzará la integración con la Carpeta Ciudadana estatal y se ampliarán los servicios disponibles para colectivos específicos. Con esta apuesta, Asturias se coloca a la vanguardia de las comunidades autónomas que buscan hacer de la digitalización un derecho real y cercano, no un privilegio ligado al lugar de residencia.

