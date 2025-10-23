Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Oviedo se llena con el Menú del Desarme

La Fiesta del Desarme, reconocida como de Interés Turístico Nacional, dispara la demanda de su histórico menú y prepara un segundo fin de semana clave con el XIII Capítulo de la Cofradía

Comensales disfrutando del Desarme. | Fernando Rodríguez

Elena Casero

Oviedo

Oviedo ha vivido unos días históricos este fin de semana en los que su Fiesta del Desarme ha brillado con luz propia. Pero sigue durante todos estos días congregando a ovetenses y visitantes en sus restaurantes. La reciente declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional ha catapultado esta celebración gastronómica, que conmemora el fin de las guerras carlistas, atrayendo a un número sin precedentes de comensales. El ya célebre menú –compuesto por garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche– se ha consolidado como el gran protagonista, generando una expectación que augura un exitoso segundo fin de semana de jornadas.

Gran éxito

La afluencia de clientes ha superado las previsiones de los restaurantes participantes, que han tenido que extender horarios y habilitar turnos extras. Muchos locales han registrado llenos diarios con reservas hechas con semanas de antelación para el día grande, el 19 de octubre. Los responsables hosteleros coinciden: el reconocimiento nacional ha generado más atracción, especialmente entre visitantes de fuera de Asturias. El menú con más de 80.000 servicios subraya el impacto económico y social de esta cita que ya es un motor para la ciudad.

El ambiente se vivió tanto en mesas de fieles ovetenses, que acuden año tras año, como en grupos de turistas de Cantabria o Valladolid o de otros puntos de España unidos por el "menú contundente y de la paz".

Brindis con Sidra de Asturias

El pasado domingo 19 de octubre, la Plaza del Ayuntamiento acogió un multitudinario brindis con sidra DOP Sidra de Asturias, organizado por la Cofradía del Desarme. El alcalde, Alfredo Canteli, proclamó el ambicioso objetivo de la ciudad: que "el Desarme sea referente en Europa", comprometiéndose a trabajar por el reconocimiento internacional. Miguel Ángel de Dios, cofrade mayor del Desarme, y Álvarez Almeida, de Otea, coincidieron en que la distinción nacional es solo "el primer paso" para un menú que data de 1836, "el más antiguo de España".

Además de la gastronomía, la Fiesta del Desarme demostró su carácter cultural y solidario. El sábado 18, el concurso de indumentaria de época en el Campo San Francisco atrajo a 230 participantes, recreando la Oviedo del siglo XIX y superando las fronteras regionales. La Cofradía del Desarme y Otea también lograron que el "menú de la paz" se sirviera a los ingresados en el HUCA y el Hospital Monte Naranco, un gesto de humanidad que amplía el significado de la fiesta.

Un fin de semana para disfrutar

Ahora, la mirada se dirige al próximo fin de semana, donde las Jornadas del Desarme alcanzarán su cénit con la celebración del Gran Capítulo de la Cofradía. Este evento central congregará a cofrades, autoridades y amantes de la gastronomía en un acto solemne y festivo, que reafirmará el compromiso con la tradición y el futuro internacional de la fiesta.

Todos los asturianos y visitantes no pueden perderse este segundo y emocionante fin de semana. Es una oportunidad para sumergirse en la rica historia de Oviedo, participar en las actividades programadas y, muy especialmente, para degustar el inigualable menú del Desarme en cualquiera de los restaurantes participantes. Vivan Oviedo, su historia y el sabor de su "menú de la paz" en estas jornadas inolvidables.

Además, la mañana del sábado 25, Oviedo se vestirá de gala y será muy colorista con la celebración del Gran Capítulo de la Cofradía. Cientos de cofrades de múltiples cofradías enogastronómicas de España, Francia y Portugal desfilarán por el centro de la ciudad, en un espectáculo de fraternidad y tradición que realza la importancia internacional de esta fiesta.

