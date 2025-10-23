Oviedo se llena con el Menú del Desarme

Oviedo ha vivido unos días históricos este fin de semana en los que su Fiesta del Desarme ha brillado con luz propia. Pero sigue durante todos estos días congregando a ovetenses y visitantes en sus restaurantes. La reciente declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional ha catapultado esta celebración gastronómica, que conmemora el fin de las guerras carlistas, atrayendo a un número sin precedentes de comensales. El ya célebre menú –compuesto por garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche– se ha consolidado como el gran protagonista, generando una expectación que augura un exitoso segundo fin de semana de jornadas.

Gran éxito

La afluencia de clientes ha superado las previsiones de los restaurantes participantes, que han tenido que extender horarios y habilitar turnos extras. Muchos locales han registrado llenos diarios con reservas hechas con semanas de antelación para el día grande, el 19 de octubre. Los responsables hosteleros coinciden: el reconocimiento nacional ha generado más atracción, especialmente entre visitantes de fuera de Asturias. El menú con más de 80.000 servicios subraya el impacto económico y social de esta cita que ya es un motor para la ciudad.

El ambiente se vivió tanto en mesas de fieles ovetenses, que acuden año tras año, como en grupos de turistas de Cantabria o Valladolid o de otros puntos de España unidos por el "menú contundente y de la paz".

Brindis con Sidra de Asturias

El pasado domingo 19 de octubre, la Plaza del Ayuntamiento acogió un multitudinario brindis con sidra DOP Sidra de Asturias, organizado por la Cofradía del Desarme. El alcalde, Alfredo Canteli, proclamó el ambicioso objetivo de la ciudad: que "el Desarme sea referente en Europa", comprometiéndose a trabajar por el reconocimiento internacional. Miguel Ángel de Dios, cofrade mayor del Desarme, y Álvarez Almeida, de Otea, coincidieron en que la distinción nacional es solo "el primer paso" para un menú que data de 1836, "el más antiguo de España".

Además de la gastronomía, la Fiesta del Desarme demostró su carácter cultural y solidario. El sábado 18, el concurso de indumentaria de época en el Campo San Francisco atrajo a 230 participantes, recreando la Oviedo del siglo XIX y superando las fronteras regionales. La Cofradía del Desarme y Otea también lograron que el "menú de la paz" se sirviera a los ingresados en el HUCA y el Hospital Monte Naranco, un gesto de humanidad que amplía el significado de la fiesta.

Un fin de semana para disfrutar

Ahora, la mirada se dirige al próximo fin de semana, donde las Jornadas del Desarme alcanzarán su cénit con la celebración del Gran Capítulo de la Cofradía. Este evento central congregará a cofrades, autoridades y amantes de la gastronomía en un acto solemne y festivo, que reafirmará el compromiso con la tradición y el futuro internacional de la fiesta.

Todos los asturianos y visitantes no pueden perderse este segundo y emocionante fin de semana. Es una oportunidad para sumergirse en la rica historia de Oviedo, participar en las actividades programadas y, muy especialmente, para degustar el inigualable menú del Desarme en cualquiera de los restaurantes participantes. Vivan Oviedo, su historia y el sabor de su "menú de la paz" en estas jornadas inolvidables.

Además, la mañana del sábado 25, Oviedo se vestirá de gala y será muy colorista con la celebración del Gran Capítulo de la Cofradía. Cientos de cofrades de múltiples cofradías enogastronómicas de España, Francia y Portugal desfilarán por el centro de la ciudad, en un espectáculo de fraternidad y tradición que realza la importancia internacional de esta fiesta.

Restaurantes 1. Al Baile La Temprana 2. Bango 7 Plazas 3. Bar Camacho 4. Bar Tienda Mari Luz 5. Bodegón de Teatinos 6. Café Mepiachi 7. Casa Amparo 8. Casa Chus 9. Casa Conrado & Suárez 10. Casa el Marmío 11. Casa Ramón 12. Cubia 13. De Norte a Sur Gastrobar 14. Donde el Jamón 15. Doña Concha 16. Dr. Peña 17. El Acebo 18. El Dolar 19. El Fartuquin 20. El Fondín 21. El Mono que Lee 22. El Tizón 23. Felechosa Casa Nueva 24. Jamón Jamón 25. La Carta de Cimadevilla 26. La Cava de Floro 27. La Corte de Pelayo 28. La Cuadra de Antón. Gonzalez Besada. 29. La Gran Taberna 30. La Leyenda del Gallo 31. La Manzana Sidrería 32. La Paloma 33. La Taberna de la Catedral 34. La Tabernilla de Oviedo 35. La Viera 36. Llagar de Colloto 37. Llagar Herminio 38. Llar de la Catedral 39. Los Porches 40. Meson Casa Pedro 41. Meson Marayu 42. Nastura 43. PamPam Bar 44. Rdoble 45. Santa Cristina 46. Sidrería Casa Félix 47. Sidrería El Bosque 48. Sidrería El Ferroviario 49. Sidrería El Horreo 50. Sidrería El Tonel 51. Sidrería El Valle 52. Sidreria Gran Via 53. Sidrería La Ferrería 54. Sidreria La Finca 55. Sidrería La Malquerida 56. Sidrería La Noceda 57. Sidrería La Puerta de Cimadevilla 58. Sidrería La Pumarada 59. Sidreria Las Güelas Gascona 60. Sidreria Las Güelas La Florida 61. Sidreria Mieres 62. Sidreria Nalon 63. Sidreria Ovetum 64. Sidrería Pichote 65. Sidreria Pigueña 66. Sidreria Villaviciosa 67. Taberna Del Arco 68. Taberna Salcedo