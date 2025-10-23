Subida salarial, más profesores y menos burocracia: así es el pacto que pone fin a 14 años de bloqueo en la concertada

Después de catorce años sin acuerdos, la red de enseñanza concertada y la Consejería de Educación del Principado han firmado hoy un pacto que ambas partes consideran “un punto de partida” para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad educativa del alumnado. El acuerdo, alcanzado tras cinco reuniones, contempla mejoras retributivas, un ligero incremento de plantilla y medidas orientadas a la atención a la diversidad.

La consejera de Educación, Eva Ledo, calificó la jornada como “un día importante” y aseguró que, aunque no se han satisfecho todas las demandas, “se atiende todo el margen de mejora posible”. “Se han dado pasos en todos los ámbitos reivindicativos de la concertada”, subrayó.

Entre los compromisos del pacto destaca una subida salarial de 80 euros brutos mensuales, que se aplicará en dos fases: 50 euros en 2026 y los 30 restantes en 2027. Esta mejora afecta al conjunto del personal docente de la concertada, y su revisión se realizará sobre el salario total, manteniendo fijo el complemento autonómico.

Asimismo, el acuerdo contempla un aumento de la dotación de profesorado en las aulas de Infantil, a aplicarse en el curso 2026-2027. Según Ledo, “es una subida modesta en porcentaje, pero significativa en términos de apoyo educativo, sobre todo en etapas vulnerables como la educación infantil”.

También se ha anunciado la elaboración de un nuevo decreto para Pedagogía Terapeútica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), que se desarrollará durante el curso 2025-2026 y entrará en vigor el año siguiente. "La concertada es una red muy importante en la enseñanza, complementaria de la pública", enfatizó Ledo.

Reacciones sindicales

Los sindicatos de la enseñanza concertada firmantes reconocen el valor simbólico del pacto, aunque discrepan en su alcance. José Manuel Cueto, secretario general de Otecas, celebró que “tras 14 años sin una mesa de negociación” se haya logrado un avance. “El acuerdo no cumple todas nuestras expectativas, pero es un paso adelante. Seguiremos luchando por jubilaciones parciales, reducción de carga lectiva y mejoras para el personal de administración y servicios”, afirmó.

En la misma línea se manifestó el representante de USO, Gonzálo Menéndez, reconocía que el acuerdo no refleja todas las reivindicaciones, pero si supone "un inicio" y valoró la "escucha" por parte de la nueva consejera, Eva Ledo.

Por su parte, José López Sela, secretario general de FSIE Asturias, fue más crítico: “Es un acuerdo malo. Pasamos de ser los profesores con peores condiciones de España a seguir siéndolo”. Aun así, justificó la firma como “el inicio de un proceso de diálogo que llevaba 15 años bloqueado”. “Este acuerdo no es el final de nada, es el principio de todo”, sentenció.

Todas las partes coinciden en que el pacto marca un cambio de etapa en la relación entre la administración autonómica y la enseñanza concertada. “Ellos me han transmitido que están contentos, pero que quieren seguir, y seguiremos”, afirmó la consejera. “Nuestro objetivo es la satisfacción de las familias, del alumnado y, por supuesto, del profesorado, que es quien da el do de pecho en las aulas”.

El acuerdo entrará en vigor de forma progresiva entre los cursos 2025-2026 y 2026-2027, con la vista puesta en seguir reduciendo desigualdades respecto a la enseñanza pública y consolidar una mesa de diálogo permanente.