Pillados 83 conductores hablando por el móvil en las carreteras asturianas a lo largo de una semana

La Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo este mes de octubre, entre los días 6 y 12, una campaña especial de vigilancia con el objetivo de concienciar a los conductores del peligro que suponen las distracciones. Durante la semana de intensificación de los controles, en la que también han participado numerosos ayuntamientos a través de sus policías locales haciendo controles en las vías de sus municipios (hasta el momento han reportado resultados Avilés, Carreño, Castrillón, Colunga, Corvera de Asturias, Grado, Langreo, Llanera, Mieres, Oviedo, Ribadesella y Tineo) los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias han controlado un total de 10.946 vehículos que circulaban por carretera, efectuando 237 controles en los que han denunciado a 178 conductores por tener comportamientos prohibidos durante la conducción.

Las denuncias suponen un 1,62 por ciento de los controles, un porcentaje menor a la última campaña, realizada del 7 a 13 de octubre de 2024, en el que se denunció a 213 de los 8.776 vehículos controlados, lo que supone un 2,42 por ciento del total.

Una vez más, la infracción más numerosa sigue siendo conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, a pesar del riesgo que conlleva y de la pérdida de 6 puntos del permiso que lleva aparejada, con el 45,85% de las denuncias formuladas.

En concreto, de las 181 denuncias interpuestas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante esa semana, 83 lo fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras conducían.

Tras la conducción distraída por el teléfono móvil, la infracción más frecuentes fue el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido, distintos del teléfono móvil, una conducta que está prohibida porque también supone una distracción en la conducción y por la que 6 conductores han sido denunciados.

Entre los comportamientos denunciados también se registraron lecturas al volante (1), comer mientras se conduce (2), utilización de sistemas de navegación (1) o ponerse el cinturón de seguridad mientras se conduce (2).

Además de todas estas actuaciones concretas, los agentes formularon 22 denuncias por otras infracciones que provocaban distracción en la conducción.

Estos controles preventivos han permitido también detectar y sancionar a 39 conductores que conducían con tasas de alcohol superiores a la permitida y a 25 que dieron positivo en otras drogas.

Con esta campaña de intensificación de la vigilancia, la DGT refuerza su mensaje de concienciación sobre la necesidad de mantener la atención plena al volante y recuerda que cualquier distracción, por mínima que parezca, puede tener consecuencias graves en la seguridad vial.