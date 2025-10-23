El tren de chapa gruesa y el horno alto "B" de Arcelor en Gijón retoman la actividad con dificultades

El tren de chapa gruesa y el horno alto "B" de ArcelorMittal en Gijón retoman la actividad con dificultades después de haber sufrido la semana pasada incendios en sus instalaciones. Además, el sínter "A" está parado por labores de mantenimiento.

El lunes de la semana pasada se registró un incendio sin daños personales en el tren de chapa gruesa de Gijón. El suceso se produjo en la galería inferior de este taller, bajo el camino de rodillos. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que los daños provocados por el fuego fueron importantes y que afectaron principalmente al cableado eléctrico. Tras abordarse reparaciones, el tren de chapa gruesa comenzó a funcionar el pasado martes, pero ayer se produjo una avería en uno de los hornos. Ahora está funbcionado a baja marcha y todavía con alguna incidencia. En paralelo se sigue trabajando en las reparaciones del incendio.

En el horno alto "B" de Gijón se realizó a finales del verano una parada técnica para llevar a cabo labores de mantenimiento. El horno alto se reactivó hace más de dos semanas, pero ha registrado varios incidentes. La semana pasada sufrió dos incendios, sin graves daños, en las toberas por las que se introduce el gas. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que en estos momentos el horno alto está trabajando a media marcha y tratando de recuperar una producción estable.

A las incidencias en estas dos instalaciones claves de la factoría de Gijón se suma la parada técnica del sínter "A". Esta planta –en la que se prepara mediante calentamiento y compactación el mineral de hierro para su introducción en el horno alto– paró hace una semana y durante 50 días será sometida a labores de mantenimiento y mejora puesto que, a partir de fin de año, será el único sínter en funcionamiento en la siderurgia asturiana porque el "B" será clausurado definitivamente.