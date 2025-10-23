Tu voto cuenta: elige la mejor ‘startup’ en los Premios "Empresa del Año Banco Sabadell"

LA NUEVA ESPAÑA organiza la II edición de los ‘Premios Empresa del Año Banco Sabadell’ para poner en valor el esfuerzo que, en distintos ámbitos, desarrollan las empresas asturianas.

Estos galardones buscan ser un referente en el panorama socioeconómico y distinguen a aquellas iniciativas que contribuyen de forma destacada a la generación de riqueza, innovación y empleo.

En esta ocasión, estos reconocimientos cuentan con 9 categorías: Premio empresa del año, Premio empresario del año, trayectoria empresarial, empresa + familiar, empresa + innovadora, empresa + sostenible, empresa internacional, empresa con mayor impacto social y el premio Startup.

Esta última categoría tiene la particularidad de que el ganador es fruto de la votación de los lectores en la web del periódico.

Para ello solo tienes que dar click sobre uno de los tres candidatos que aparecen a continuación y emitir tu voto.

Las tres empresas que optan a hacerse con este galardón son:

Plexigrid Plexigrid es una scale-up europea de deep-tech que está revolucionando la distribución eléctrica al crear redes inteligentes, eficientes y flexibles para la transición energética. Con tecnología de vanguardia basada en IA, gemelos digitales e IoT, Plexigrid empodera a los operadores de red (DSOs) con tecnología de control de última generación para una transición de red sin problemas. Apoyada por el Programa Acelerador del EIC de la UE y galardonada con el EIT Digital Challenge, Plexigrid impulsa la electrificación a gran escala y la integración de energías renovables.

Cantábrica Agricultura Urbana Cantábrica Agricultura Urbana es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) asturiana fundada en 2021 por los biólogos Tesa Portillo y Javier Espina. Nace con el objetivo de impulsar la innovación agrícola mediante sistemas de vertical farming e hidroponía, combinando sostenibilidad y tecnología. Su labor abarca producción vegetal para hostelería, asesoramiento técnico y proyectos de I+D en colaboración con centros tecnológicos. En 2025 lidera el desarrollo técnico de la primera instalación piloto de Agricultura Minera en España, consolidándose como referente en agricultura urbana avanzada.