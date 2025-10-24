Parada en el corazón industrial de Asturias: los motivos por los que Arcelor apaga uno de sus hornos altos

ArcelorMittal ha decidido parar el horno alto "B" de Gijón al no conseguir estabilizarlo tras la parada técnica en caliente que se produjo a finales del verano y los incidentes registrados la semana pasada durante las labores de arranque, con varios incendios en las toberas por las que se introducen los gases.

La multinacional mantiene a máxima carga el otro horno alto de Gijón, el "A", para mantener la actividad de las acerías de Gijón y Avilés y de los talleres acabadores, en niveles no muy altos últimamente por la baja demanda de productos siderúrgicos.

Los trabajos que se han realizado durante los últimos días para recuperar la normalidad del horno alto "B" han resultado infructuosos. En la noche de ayer se hizo un último intento de arranque que no fructificó, por lo que la compañía decidió parar la instalación.

Fuentes de ArcelorMittal apuntaron que el próximo 7 de noviembre se intentará encender el horno alto y se hará por medio del método excepcional de la oxilanza, consistente en la introducción en el horno de oxígeno y gas propano a través de un tubo. Con esa técnica, en 24 horas podrá calentarse el crisol del horno alto para hacer un "sangrado" y en posteriores jornadas ir calentando la instalación para retomar la producción de arrabio. Ahora se están acometiendo los trabajos para asegurar la zona y preparar la compleja operación de la oxilanza, que llevarán a cabo personal especializado del centro de I+D de Avilés y de los hornos altos de Gijón.

La parada del horno alto "B" coincide con la del sínter "A" (donde se prepara el mineral de hierro) por trabajos de acondicionamiento.