Asturias descarta convocar elecciones anticipadas: "Es una decisión exclusiva mía y no voy a convocar", sentencia Barbón

El juego electoral ha comenzado. Aunque, por el momento, Asturias verá los toros desde la barrera. El presidente regional, Adrián Barbón, ha descartado este viernes adelantar elecciones, tal como estarían planteándose Extremadura y Aragón ante la falta de presupuestos.

"Yo no voy a convocar", ha asegurado, antes de reconocer que le ha sorprendido "un poco la afirmación del PP nacional de que autorizaba a sus gobiernos autonómicos a decidir si convocaban o no. A mí nadie me tiene que autorizar a convocar o no elecciones en Asturias, vamos". "Eso es una decisión exclusiva de mi comunidad autónoma y mía como presidente", ha sentenciado.

Para Barbón, estos posibles adelantos electorales pueden tener una explicación clara: "Cuando un liderazgo nacional del PP está débil, lo que hacen muchas veces es la jugada de convocar elecciones autonómicas en alguna comunidad que creen que les va a salir bien para así consolidar el liderazgo. Y generalmente les sale mal. No sé si van a repetir la jugada".

Tajante ha sido también sobre la moción de censura a Pedro Sánchez que Junts ha dejado en las últimas horas en el aire. Para el presidente regional esta medida sería "surrealista" y ha asegurado que no es algo que le preocupe. "Sería ya el surrealismo en grado sumo, porque no sé cómo lo justificaría Vox y el Partido Popular, sinceramente", ha dicho.

Preguntado sobre la movilización del pasado viernes contra el peaje del Huerna, y sus posibles consecuencias, Barbón ha reconocido que no ha habido ninguna reacción por parte del Ejecutivo central, aunque, a su juicio, se demostró que es "un tema que preocupa a la sociedad asturiana de una manera unida; estábamos todos. Porque la Alianza por las Infraestructuras, que es la que demanda las inversiones en Asturias, está formada por una treintena de colectivos, empresariales, sindicales, sociales, culturales, transportistas, de todo tipo, y también políticos", ha recordado.