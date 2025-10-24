Asturias registra la mayor caída de ocupación entre las regiones en un momento en el que España alcanza su récord de empleo

España marcó un nuevo récord de ocupados en el tercer trimestre del año (el del verano) con 22,38 millones. Al aumento no contribuyó Asturias. Todo lo contrario. El Principado fue la región que registró mayor descenso porcentual de la ocupación, del 1,8%, al perder con respecto al anterior trimestre (el de la Semana Santa y el del comienzo de la campaña turística estival) de 8.100 ocupados, según señala la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los activos. En el tercer trimestre de 2025 la población de 16 años y más en Asturias ascendía a 903.100 personas, 2.000 más que en el trimestre anterior. De ellas, 473.800 se clasificaban como activas, lo que supone un incremento del 1,9% más que en el mismo trimestre del año anterior y que está vinculado a la atracción de población foránea llegada ante la mejora de las expectativas de empleo. Pese a todo ello, la tasa de actividad de Asturias continúa siendo la más baja del país (52,47%), posición que se mantiene en el caso de las mujeres (47,66%) pero no en el de los hombres (57,82%), donde es menor la de Galicia.

Los ocupados. Asturias registró una ocupación en el tercer trimestre de 431.000 personas. Son 8.100 menos que en el trimestre anterior. La caída, que rompe una tendencia de cuatro trimestre seguidos de crecimiento es del 1,85%.Es el mayor descenso porcentual registrado en España en un periodo en el que la ocupación aumentó el 0,53% en el conjunto del país y se alcanzó un récord de 22,38 millones. No obstante, si se toma la comparativa anual, Asturias tiene 9.100 ocupados más que hace un año, lo que supone un incremento del 2,16%, por debajo de la media nacional del 2,58%. El 84,6% de los ocupados son asalariados (el 65,3% en el sector privado y el 19,3% en el público) y el 84,6% de ellos tienen un contrato indefinido.

Los parados. La EPA estima en 42.800 las personas que se encontraban en paro en Asturias en el tercer trimestre. Son 1.600 más que en el trimestre anterior (un incremento del 3,97%) y 300 menos que hace un año (un descenso del 0,66%). La tasa de paro regional se sitúa en el 9,85%, 2,26 puntos por debajo de la media nacional (12,11%), pero la más alta del Norte de España.