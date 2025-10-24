Asturias, segunda comunidad con menos atractivo fiscal por su falta de reformas

Asturias es la segunda comunidad autónoma menos competitiva desde el punto de vista fiscal, según la última clasificación elaborada por la española Fundación para el Avance de la Libertad y la estadounidense Tax Foundation, ambas de marcado corte liberal. El informe, difundido ayer, sostiene que únicamente Cataluña es la autonomía con menor atractivo fiscal que Asturias, y que la mala posición de esta última se debe principalmente a la ausencia de "reformas importantes" por parte del Gobierno del Principado.

El llamado "Índice Autonómico de Competitividad Fiscal" se actualiza cada año incorporando las principales medidas fiscales aprobadas por las comunidades autónomas. En esta edición, los autores sostienen que en los últimos años Asturias únicamente ha mejorado deducciones del IRPF, siempre vinculadas a unos determinados niveles de renta, y ha introducido reformas en el impuesto sobre Donaciones.

Según el informe, la región "necesita una reforma urgente del Impuesto sobre la Renta y, en especial, del de Sucesiones, ya que los asturianos son, con diferencia, quienes más pagan por este impuesto". En lo que respecta a este segundo tributo, el diagnóstico de la Fundación para el Avance de la Libertad y Tax Foundation no difere del emitido en anteriores ediciones, insistiendo en que Asturias es el territorio con peor puntuación y con una mayor cuota líquida que abonar a Hacienda.

Así, el informe recuerda que en España el tipo máximo del gravamen es del 34%, pero que tanto Asturias como Murcia lo han elevado al 36%. "Sin embargo, al aplicar los coeficientes multiplicadores en función del grupo de parentesco y patrimonio preexistente, el gravamen sube hasta al 81,6% el tipo general y hasta el 87,6% en Asturias y Murcia, el más elevado de toda Europa", advierte el documento.

La región también sale mal parada en lo que atañe al impuesto de Patrimonio: en el caso de una fortuna de 4 millones de euros, es la segunda comunidad con la cuota más alta (del 1,97%), sólo por detrás de Cataluña.

En la parte positiva, se refiere la mencionada ampliación de la deducción por el primer hijo en el IRPF, y señala que, en el caso de familias con tres hijos, Asturias está entre los territorios que ofrecen las mejores reducciones fiscales, únicamente por detrás de Madrid y las tres diputaciones vascas.

Cinco posiciones menos

El informe amplía el foco para observar los cambios en la clasificación de las comunidades durante los últimos años. Así, entre 2017 y 2025 Asturias ha bajado cinco posiciones, de la decimotercera a la decimoctava (la lista consta de 19 escalones, ya que cuenta cada provincia vasca por separado).

"Este retroceso se debe a que las demás comunidades autónomas han empleado reformas fiscales mejorando su posición competitiva, mientras que Asturias se ha quedado estancada o ha empeorado su posición", critica el documento, que también apunta que, en comparación con 2017, la comunidad cuenta con un impuesto propio más.