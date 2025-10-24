Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La atonía fabril sitúa a la región a la cola del crecimiento en 2025 y 2026

Asturias será la segunda comunidad con menor dinamismo por la debilidad general de la industria, con fuerte peso en su economía

Crecimiento Asturias.

Crecimiento Asturias. / LNE

Yago González

Y. GONZÁLEZ

Oviedo

La difícil situación que atraviesa la industria nacional y europea es una de las causas por las que Asturias figura entre las comunidades que este año y el que viene crecerán por debajo de la media española, según las últimas previsiones macroeconómicas de BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad financiera.

En concreto, el informe indica que el PIB asturiano crecerá un 2,3% este año, el segundo incremento más débil del país, sólo por detrás del de Aragón (2,2%) e inferior a la media nacional (3%).

Respecto a 2026, la región también será la segunda que menos crezca (1,9%), puesto que la peor previsión corresponde a Extremadura (1,8%). El año que viene, el PIB español se ralentizará al 2,3%, según BBVA Research.

RRSS WhatsAppCopiar URL

