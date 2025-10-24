Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser "Pueblo ejemplar"

"Somos un pueblo ejemplar y así se lo demostraremos a toda España y a la familia". Es la consigna interna con la que los 1.800 vecinos (y varios cientos de "allegaos") de Valdesoto apuraban este viernes los preparativos para el día y la visita más esperada de todos los tiempos en la parroquia sierense. La movilización sin precedentes de los más de 30 colectivos locales se plasmará en poco más de dos horas de representaciones, exhibiciones, saludos y comedia, mucha comedia, para brindar una jornada inolvidable a sus Majestades los Reyes y sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía, que culminará con la entrega del premio al "Pueblo ejemplar de Asturias" 2025.

La visita, que comenzará a las 11.15 horas con la llegada a Leceñes de la Familia real, tiene todos los ingredientes para ser histórica, pues, además de ser la primera vez que la Princesa Leonor asuma en exclusiva el protagonismo de los discursos oficiales en presencia de su padre en este galardón, se trata de la edición más esperada, pues Valdesoto llevaba nada menos que veintiún años optando al premio, hasta que el fallo del pasado 2 de septiembre desató la que sería la madre de todas las fiestas en la localidad.

Los ilustres visitantes serán recibidos por las autoridades locales y autonómicas, además de los representantes de la candidatura premiada. Manuel Hevia García, impulsor del proyecto y primer presidente de la Asociación Todos Juntos Podemos, recogerá el galardón en nombre de los vecinos. "Es un reconocimiento a la unión y al esfuerzo colectivo que siempre nos caracterizó", defiende el promotor de una candidatura más perseverante de la historia de este premio.

Valdesoto se prepara para la visita real del sábado /

El programa oficial arrancará en la Casona de Leceñes, un edificio del siglo XVIII que acoge la muestra etnográfica "Valdesoto d’antañu", organizada por la Asociación Cultural y de Festejos Santa Apolonia. Allí, los Reyes conocerán los oficios y costumbres de antaño: hilar, segar, ordeñar o lavar la ropa a mano. También asistirán a la representación teatral "El sueñu real", pieza costumbrista escrita por Pepín García y Nacho Fernández, que recrea con humor los recuerdos de una familia valdesotina.

Después, la comitiva se trasladará a la iglesia de San Félix, donde tendrá lugar una de las citas más vistosas del día: la actuación de Los Sidros, mascarada ancestral recuperada por la Asociación El Cencerru y declarada Bien de Interés Cultural en 2019. A su término, los Reyes saludarán al jurado del premio y descubrirán la placa conmemorativa junto a la iglesia de San Félix. En ese mismo entorno, el grupo de baile San Félix de Valdesoto interpretará la tradicional Jota del Centro, antes de la representación de la comedia "Esta visita non ye comedia", escrita por José Ramón Oliva e inspirada en la concesión del galardón.

El recorrido proseguirá con una muestra de vehículos clásicos y una parada en el taller asociativo de artesanía, símbolo del esfuerzo común que ha dado sentido a la candidatura. La Familia Real saludará a representantes del tejido empresarial, vecinal y cultural, antes de llegar al prau del palacio, donde conocerán de cerca la tradición de les carroces, uno de los emblemas de Valdesoto.

Este desfile nació en 1950, cuando unos vecinos engalanaron un carro del país para las fiestas de San Félix, germen de un concurso que hoy conserva carácter provincial. Los Reyes serán recibidos por miembros de la comisión de festejos de San Félix, organizadora del desfile que cada verano hace posibles auténticas obras de arte sobre ruedas, así como por los representantes de una decena de peñas carroceras: Bendición, El Matu, Nun me tientes, Ca Fredín, Cotiellos, Los Marotos, El Chole, El Chabolu, El Llagaron y Les Escueles. Estos últimos, ganadores de la última edición, representarán "La Traviesa", una versión asturiana de la serie "Peaky Blinders", que se representará ante los Reyes, la Princesa y la Infanta.

A las 13.25 horas comenzará el acto institucional de entrega del galardón, que conducirá la periodista Alicia Menéndez. Intervendrán el alcalde de Siero, Ángel García; el presidente del jurado, Francisco Rodríguez; y el propio Pepín García, antes de que Su Alteza Real la Princesa de Asturias entregue el premio a Manuel Hevia. El acto culminará con el himno de Asturias, interpretado por la banda de gaitas El Gumial de Aller, dirigida por Diego Lobo Tuñón.

La jornada concluirá con una comida popular en el polideportivo de Villarea, en la que participarán vecinos, asociaciones y autoridades, prevista para las 13.45 horas, como colofón a un día histórico para la parroquia. El ágape será ofrecido por Capilé Catering y al mismo están invitados unos 400 vecinos (un empadronado por cada casi), además de representantes de las asociaciones y las empresas valdesotinas.

El Ayuntamiento de Siero ha informado de que el tráfico permanecerá cortado desde las 9.30 horas en todo el recorrido reservado para los actos, y que se habilitará una amplia zona de aparcamiento en el prado de la fiesta para el público en general.

Valdesoto se vestirá así de gala para recibir a la Familia Real y celebrar, entre gaitas, carrozas y comedias, el reconocimiento a una comunidad que ha hecho de la unión y el trabajo conjunto su mejor carta de presentación ante Asturias y ante España.