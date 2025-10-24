La dirección de Duro Felguera, "confiada" en que la banca apruebe hoy el plan de reestructuración
El veredicto será ratificado el lunes por el perito judicial
La dirección de Duro Felguera se muestra "confiada" en que la banca acreedora apruebe hoy el plan de reestructuración con el que la compañía asturiana quiere evitar la quiebra. Si bien la última palabra la tendrán los comités de riesgos de las cuatro entidades financieras que poseen pasivos de Duro (Santander, Sabadell, Abanca y Unicaja), en la cúpula de la empresa de ingeniería creen que "todo saldrá bien", según trasladaron a este diario fuentes conocedoras.
Según consta en el plan que la compañía remitió el pasado martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bancos acreedores tienen de plazo hasta hoy a las 12.00 para adherirse a la reestructuración planteada por la dirección de Duro Felguera. Para que la estrategia salga adelante es necesario el voto favorable de al menos dos tercios del importe del pasivo afectado y, en el caso de créditos con garantía real (esto es, respaldados por activos tangibles como inmuebles, por ejemplo), al menos tres cuartos de la cantidad adeudada.
No obstante, desde Duro Felguera señalaron que, aunque la votación de los bancos se produzca hoy, aún falta un paso más en el proceso administrativo: la ratificación por parte del perito judicial, la firma especializada Lexaudit. Esta tendrá lugar el próximo lunes, por lo que lo previsto es que hasta entonces Duro no remita el plan al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón para obtener la homologación judicial. El plazo para este paso expira el próximo día 31.
En el plan de reestructuración, la dirección de Duro reconoce que la empresa está "al borde del colapso" y "en situación de insolvencia", con un patrimonio negativo de 289,1 millones y pérdidas acumuladas de 25,96 millones. La compañía achaca este estado al mal resultado de diversos proyectos y las millonarias reclamaciones exigidas por clientes.
