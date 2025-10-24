Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO: Sigue la visita de la Familia Real a Valdesoto para la entrega del premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025

Teatro, tradición, carrozas y mucha comedia acapararán los actos de este sábado en la localidad sierense, donde la Princesa Leonor asumirá por primera vez en exclusiva el protagonismo de los discursos

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

Tras la entrega este viernes de los premios "Princesa de Asturias" en el teatro Campoamor de Oviedo, hoy la Familia Real se trasladará hasta Valdesoto, ganador del galardón "Pueblo Ejemplar" 2025. Sus 1.800 vecinos, agrupados en más de 30 colectivos, se han movilizado para exhibir ante los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, teatro, carrozas y, sobre todo, comedia. Muchas comedia.

La jornada en la localidad sierense será histórica e inolvidable, puesto que por primera vez la Princesa de Asturias asumirá en exclusiva el protagonismo de los discursos. Sus palabras en Valdesoto marcarán el inicio de sus nuevas responsabilidades en las visitas al Principado, puesto que este viernes el Rey Felipe VI también anunció que el año que viene cederá el testigo a su hija de la ceremonia de los Premios.

