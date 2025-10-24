EN DIRECTO: Sigue la visita de la Familia Real a Valdesoto para la entrega del premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025

Tras la entrega este viernes de los premios "Princesa de Asturias" en el teatro Campoamor de Oviedo, hoy la Familia Real se trasladará hasta Valdesoto, ganador del galardón "Pueblo Ejemplar" 2025. Sus 1.800 vecinos, agrupados en más de 30 colectivos, se han movilizado para exhibir ante los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, teatro, carrozas y, sobre todo, comedia. Muchas comedia.

La jornada en la localidad sierense será histórica e inolvidable, puesto que por primera vez la Princesa de Asturias asumirá en exclusiva el protagonismo de los discursos. Sus palabras en Valdesoto marcarán el inicio de sus nuevas responsabilidades en las visitas al Principado, puesto que este viernes el Rey Felipe VI también anunció que el año que viene cederá el testigo a su hija de la ceremonia de los Premios.

La Familia Real ya está en el polideportivo de Villarea, compartiendo una comida popular con los vecinos. Estaba prevista para las 13.45 horas, pero al final el recorrido por Valdesoto ha durado más de los previsto.

El Rey, la Princesa y la Infanta han cantado el himno de Asturias de prinicipio a final. La Reina, sin embargo, se ha mantenido en silencio.

Suena el himno de Asturias para poner el broche final al acto de entrega del premio "Pueblo Ejemplar".

"Valdesoto está lleno de vida, įsalta a la vista! Y como dice mucho Manolin Hevia, ¡Valdesoto es un pueblo afayadizu! Vamos, que aquí estamos muy bien. Gracias por acogernos y por hacer de este día un recuerdo precioso", terminó la Princesa.

En definitiva, remató “aquí no os aburrís y da gusto ver no sólo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos”.

Lo que más le impresionó a Leonor de Valdesoto, según confesó, fue “la recuperación que habéis conseguido consolidar de los sidros y les comedies”. “¡Vaya mérito tiene que cada mes de enero pongáis en marcha esa mascarada invernal! Y me encanta ver a mujeres haciendo de sidros, pegando saltos como la mejor con las varas de avellano y los cencerros. ¡Y el ingenio que le echáis a los textos de les comedies!”, comentó, destacando también a les carroces.

“¡Vaya día precioso que nos habéis regalado!”, empezó diciendo la Princesa, que hizo referencia a los 21 años que Valdesoto llevaba presentando su candidatura para alzarse con el premio de la Fundación Princesa de Asturias. “La primera vez que lo hicisteis, yo no había nacido”, recordó. Pero, añadió, “creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura”.

Pepín García lee unas palabras en nombre de todos los vecinos de Valdesoto: "Somos amantes de la vida rural, de la vida tranquila. Pero desde aquí podemos llegar hasta donde nos propongamos".

¡Valdesoto ya es ejemplar! La Princesa de Asturias entrega el título a Manuel Hevia, el impulsor de la primera candidatura.