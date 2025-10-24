Duro pretende reducir su plantilla a la mitad y ya tiene encauzada la salida de 429 empleados: estos son los detalles de la operación

Los planes de viabilidad y reestructuración financiera de Duro Felguera prevén una drástica reducción del tamaño de la centenaria empresa de ingeniería, servicios industriales y bienes de equipo. Su plantilla se reducirá a la mitad, quedándose en 500 trabajadores, pero la mayoría de ese recorte ya está acordado vía expediente de regulación (ERE) o de cesión de personal a otras empresas.

Si Duro Felguera logra el respaldo de los acreedores y el visto bueno del juez para evitar el concurso de acreedores y renacer, la compañía será más selectiva en el volumen y tamaño de los contratos, que serán de una media de entre 50 y 60 millones de euros y alejados de riesgos. Además, se prescindirá de los negocios considerados no esenciales o deficitarios. Con esa estrategia, la necesidad de personal será mucho menor, de unos 500 trabajadores, lo que supondrá reducir a la mitad la actual plantilla.

Según el plan de viabilidad de Duro Felguera, la compañía tenía al cierre del pasado mes de julio 1.005 trabajadores. En esa cifra ya se habían descontado los 156 trabajadores de la filial Duro Felguera Calderería Pesada que fueron subrogados por la multinacional española Indra con motivo de la compraventa del Tallerón de Gijón para convertirlo en una fábrica de vehículos militares.

Para pasar de 1.005 a 500 trabajadores, Duro tendrá que dar salida a medio millar. No obstante, el recorte ya está muy avanzado. El pasado mes de agosto, la dirección de Duro Felguera y los representantes de los trabajadores acordaron un expediente de regulación de empleo (ERE) que incluye 180 despidos en sociedades del grupo en España.

Además, Duro Felguera prevé la salida de 53 empleados en otros países por la finalización de contratos o su resolución y por el cierre de delegaciones.

Y a esos recortes se suma el traspaso de personal a otras compañías. Duro Felguera ha acordado con la empresa española Serveo –la antigua Ferrovial Servicios–la cesión de diez contratos de mantenimiento industrial que tenía su filial DFOM. El acuerdo incluye la subrogación de 196 empleados.

Por lo tanto, con el ERE, el cierre de actividad exterior y la cesión de contratos ya se recortarán 429 empleos de los 500 previstos. Además, Duro ha sacado del grupo su filial Felguera Tecnologías de la Información (FTI) al vender participaciones al socio minoritario y busca comprador para la división DF Intelligent Systems.

Duro calcula en su plan "un ahorro de 10 millones anuales" con el ERE y las otras medidas de reducción de personal.

Un proyecto de 400 millones en México

Duro Felguera prevé ejecutar un proyecto de 400 millones de euros para la petrolera Pemex en México. Se trata del proyecto Escolín II, que incluye la construcción de una planta de fertilizantes que supondrá una inversión de 1.000 millones de euros.

La dirección de Duro, en manos del grupo mexicano Prodi, espera que Duro Felguera ejecute el 40% de ese proyecto, lo que supondrán 400 millones de euros. Los trabajos se realizarán en 2026 y 2027.

Además, Duro Felguera está analizando la licitación de un proyecto de producción de hidrógeno en La Coruña.

El plan de viabilidad de la compañía asturiana contempla que su línea de proyectos de ingeniería y construcción "llave en mano" (EPC) alcance unos ingresos de entre 250 y 300 millones a partir de 2027 gestionando de manera simultánea entre 15 y 20 proyectos.

Para la línea de servicios a la industria, Duro Felguera prevé unos ingresos anuales superiores a los 70 millones de euros a partir de 2027, gestionando entre 20 y 30 proyectos simultáneamente.