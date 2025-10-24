¿Qué empresario ha comprado la mina de Tormaleo, en Ibias? Es madrileño y estuvo vinculado al Real Madrid (aunque no dejó buen recuerdo)

La empresa Carbones La Vega sigue siendo la propietaria de Mina Miura en Tormaleo, pero la firma ya no pertenece al empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, y cabeza del conglomerado familiar que explotó la mina de Cerredo. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, la venta de la compañía ha quedado sellada, lo que en teoría desbloquea la situación en la que se encontraba la plantilla de Tormaleo, que llevaba varias nóminas sin cobrar.

Carbones La Vega ha sido adquirida por el empresario madriñeño Fernando Martínez Blanco, según han confirmado fuentes de la plantilla, que este jueves conocía la formalización de la venta, pero no la identidad del nuevo dueño. Martínez Blanco se ha comprometido a hacerse cargo de las deudas que Mirantes arrastraba con los trabajadores, a los que debe en algunos casos hasta cinco mensualidades.

Fernando Martínez Blanco tuvo cierta notoriedad en el año 2009, cuando formaba parte de la candidatura presentada por Juan Onieva para presidir el Real Madrid. La candidatura ya partía con varios problemas, pero el discurso de Martínez Blanco en la presentación de la candidatura fue la puntilla. Aún se recuerda en los medios deportivos como "espantosa" y se le atribuye haberle desarmado cualquier opción a Onieva, quien terminó retirándose. En aquellos tiempos, Martínez Blanco se presentó como empresario de marketing. En la actualidad está al frente de una empresa de compraventa de minerales (Big TNZ Trading).

Tal y como publicó este periódico, Rodríguez Morán informó a los trabajadores a principios de este mes que planeaba la venta de la compañía, con el objetivo también de senear la situación económica en la que se encontraba la sociedad. Incialmente comunicó a la plantilla que la venta se rubricaría este 14 de octubre, pero problemas burocráticos lo impidieron, por lo que el empresario pidió paciencia a los trabajadores.

No obstante, esa demora llevó a la plantilla a iniciar el proceso de reclamación de las nóminas adeudadas. El mensaje con el que Chus Mirantes informaba de las "malas noticias" que retrasaban la operación llevó a la treintena de trabajadores de la mina de Tormaleo a activar la denuncia forrmal de los salarios que se les debían. "Si se produce finalmente la venta y, tal como se nos afirmó, el comprador asume la deuda con la plantilla, retiraremos esas reclamaciones", indicaron fuentes de los trabajadores, que activaron la denuncia a través del sindicato minero SOMA.

Fuentes sindicales consultadas expresaron su confianza en que este cambio de propiedad despeje la incertidumbre para la plantilla. Chus Mirantes afrontaba una complicada situación económica tras el accidente mortal de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores cuando extraían carbón de manera ilegal, y a causa de un proceso judicial tras el hallazgo de 390 kilogramos de cocaína en un transporte de carbón vegetal descargado en El Musel en 2014. Por esta última cuestión, Mirantes se enfrenta a una petición de diez años de cárcel.

Esas dificultades económicas afectaron a la capacidad para abonar las nóminas. Los trabajadores llevan desde el pasado mes de abril sufriendo problemas para cobrar, con continuas demoras o liquidaciones retrasadas, como ya informó este periódico. Algunos trabajadores tienen pendiente el pago de cinco mensualidades.

Según ha publicado "Asturias diario", la operación se ha cerrado por 500.000 euros, con un segundo contrato que incluye la maquinaria y cuyo valor no se ha determinado. Martínez Blanco se ha comprometido también a asumir las deudas tributarias, con la Seguridad Social y con proveedores que tiene Carbones La Vega.

El cambio de propietario de Carbones La Vega no tendría por qué afectar a los permisos administrativos de la mina de Tormaleo, ya que no sería una venta de los derechos mineros, sino íntegramente de la empresa titular de ellos.