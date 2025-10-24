Un “escudo de protección integral” que blinde Asturias en plena alarma sanitaria: las propuestas del PP para frenar la dermatosis de las vacas

Un “escudo de protección integral e inmediato” para la ganadería de vacuno asturiana frente a la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Es la propuesta que el PP de Asturias acaba de realizar en la Junta General del Principado con el fin de blindar la cabaña ganadera de la región en plena crisis sanitaria animal en España tras los 17 focos detectados en Cataluña de la citada enfermedad, que afecta a la pies de las vacas con llamativos y agresivos nódulos. El Ministerio de Agricultura está en plena campaña de vacunación en la zona de riesgo mientras que las comunidades autónomas han comenzado a tomar medidas.

Luis Venta Cueli, primero por la izquierda, en Agropec, en Gijón. / LNE

El diputado del PP Luis Venta cree necesario desarrollar un plan de protección integral “para garantizar la salud del ganado vacuno y también la viabilidad de las explotaciones”. La idea del PP es que su iniciativa se debata de forma urgente en la Junta, para su posterior aprobación, para lo que reclama el “apoyo mayoritario ante el interés general y urgente” de las medidas.

El PP insiste en frenar la entrada en Asturias de ganado vacuno para explotaciones de vida, “para blindar el territorio ante posibles vías de contagio”. Una petición que respaldan algunas organizaciones agrarias tras la alarma generada al llegar a Tineo camiones con vacas de Holanda, lo que ha disparado el temor a contagios, ya que la DNC se transmite por mosquitos.

En Asturias, el Principado ha suspendido ferias y certámenes ganaderos hasta finales de año, y ha cerrado el Mercado Nacional de Ganados hasta el 11 de noviembre. Además, ha aplicado un protocolo para el ganado que llega de zona de riesgo, que consiste en 21 días de cuarentena, medidas de higiene y desinfección y control exhaustivo por los servicios veterinarios.

Otra petición del PP es pedir al Ejecutivo central que en el próximo Plan de Seguros Agrarios Combinados haya una garantía específica que cubra pérdidas económicas asociadas a la DNC para “dar seguridad financiera” a los ganaderos.

Centro de concentración

Además, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Luis Venta plantea autorizar un centro de concentración que pueda acoger a los terneros mamones (menores de un mes nacidos en explotaciones de la región) para “mitigar” el impacto del cierre temporal del Mercado Nacional de Ganado de la Pola. “Así se garantiza la continuidad de la actividad comercial, pero siempre bajo estricto control sanitario”, dice el diputado. En Cantabria, que sí ha prohibido la entrada de ganado de zonas de riesgo, además de cerrar el mercado de Torrelavega y suspender ferias, existen tales centros. “No podemos permitir que la inacción o la lentitud del Gobierno ponga en riesgo un sector estratégico como es la ganadería asturiana”, concluye Venta.