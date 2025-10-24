Herido de consideración al salirse de la calzada y caer por un desnivel de cinco metros en Casiellas (Valdés)
El conductor fue derivado al Hospital de Jarrio con policontusiones de pronóstico reservado.
Un conductor resultó herido de consideración al sufrir una salida de vía con su turismo y caer por un desnivel de cinco metros en Casiellas (Valdés). Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque de Luarca. No tuvieron que excarcelar al afectado, que pudo salir por sus propios medios del vehículo. Finalmente sólo realizaron tareas de seguridad.
El aviso al 112 Asturias se recibió a las 19.25 horas, y los bomberos se retiraron a las 20.10 horas. Se informó del accidente a la Guardia Civil y al SAMU, que envió una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y al equipo de Atención Primaria de Trevías.
El herido fue trasladado al Hospital de Jarrio en Coaña. Según el SAMU presentaba policontusiones de pronóstico reservado a falta de más pruebas.
