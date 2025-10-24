Le cogieron con una escopeta con silenciador y pasamontañas en la reserva osera de Las Ubiñas-La Mesa y ahora esta es la pena que le piden

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado por intentar cazar dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, zona de distribución potencial del oso pardo, oculto bajo un pasamontañas y con un rifle con silenciador. La vista oral está señalada el próximo lunes, 27 de octubre, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 12.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, a las 21.00 hotas del 23 de marzo de 2022, el acusado (1973) se encontraba en el MUP Tomos, en la parroquia de Nimbra (Quirós), dentro de la Reserva Regional de Caza de Somiedo, con el objetivo de realizar prácticas cinegéticas, sin tener permiso para ello. El acusado iba con un pasamontañas para evitar ser descubierto y llevaba un rifle con silenciador, un método expresamente prohibido. No consta que cazase ninguna pieza.

El acusado tiene licencia de armas de tipo deportivo, de escopetas de caza y de caza automática, y es socio de una sociedad de cazadores.

La zona en la que pretendía cazar se encuentra incluida en el espacio protegido del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, designado como zona de distribución potencial de oso pardo por Decreto 9/2002, de 24 de enero, especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero), en la categoría “En peligro de extinción”.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito intentado relativo a la protección de la fauna y concurre la agravante de disfraz.

Y solicita que se condene al acusado al pago de una multa de 3 meses y 29 días con una cuota diaria de 30 euros (3.570 euros) e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar durante 11 meses. Se interesa además el comiso del rifle del acusado y que abone las costas procesales correspondientes.