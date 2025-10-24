Luis Rodríguez-Ovejero, presidente de Satec: "A final de este año dejaré la presidencia de mi empresa y daré paso a mis hijos"

Luis Rodríguez-Ovejero recibirá el próximo mes el "Premio Ingeniero del año 2025" que reconoce sus más de cincuenta años de trayectoria.

A finales de este año dará un paso atrás y dejará la presidencia de Satec a sus hijos, con 1.600 empleados y presencia en siete países.

-¿Cómo recuerda sus primeros años en el sector tecnológico?

-Durante mis años de carrera, ya estudiábamos informática, pero fue en los años de doctorado y en primer trabajo que me tocó convivir con los primeros miniordenadores. Eran cercanos y útiles, pero muy limitados. Dedicabas más tiempo a encajar los datos y poner en marcha la programación que a resolver el problema. Con la informática personal se multiplicó exponencialmente el uso en infinidad de áreas de nueva actividad; lo superordenadores desaparecieron por las nuevas máquinas. Ese cambio se llevó por delante media industria y abrió las puertas de la verdadera transformación digital en gran escala como hoy la conocemos.

-¿Cómo nació SATEC?

-Nace en un afán de perseguir una oportunidad que pocos creían posible. La dirección general de Puertos y Costas quería generar datos de referencia para el diseño de diques marinos en base a la información histórica y modelización numérica de vientos, corrientes y oleaje. Un proyecto complejo que requería mucha computación, tratamiento de datos, modelos y algoritmos de predicción. Convocaron un concurso, creamos la sociedad con un grupo asturiano, el Grupo Orejas, y lo ganamos. A partir de allí construimos la plataforma que nos permitió desarrollarnos y hacer escala.

-¿Qué piensa ahora cuando echa la vista atrás?

-Que el tiempo ha pasado volando. Hemos sido participes de enormes cambios, que han transformado muchas formas de vivir y trabajar creando un mundo global. Somos una de las pocas empresas españolas que mantenemos la presencia y la independencia, lo que homologa nuestra vocación de arraigo a nuestra tierra y nos dota de la libertad para desarrollar nuestro talento y construir una propuesta de valor que solo condiciona el interés de nuestros clientes. Lo de hoy vivimos como natural nos traerá mañana cambios difíciles de imaginar. Ante esta perspectiva, tener un tamaño y presencia es una enorme oportunidad de desarrollo que queremos y creemos ser capaces de capitalizar.

-¿Qué opina de la guerra arancelaria de Trump? ¿Les afecta?

-No solo es la guerra arancelaria, también el nuevo paradigma de relación que creará un comercio menos predictible, unos modelos de relación más inestables y cambiará las reglas del juego con menos diplomacia y mas disuasión. Desafortunadamente, ni es bueno ni parece vaya a ser una situación coyuntural. Esto, naturalmente, nos afecta como a casi todo el mundo y, como todo problema, se ha de tener en consideración para dar con la solución.

-Ustedes han demostrado que se puede crecer sin salir de Asturias.

-Nosotros apostamos y apostaremos por Asturias. Hoy la ubicación no condiciona el desarrollo de nuestro negocio. Con la pandemia, en 24 horas, funcionábamos en remoto con normalidad. En una proporción significativa, el trabajo no vendrá condicionado por la ubicación y cada individuo buscará el lugar donde quiera vivir. Esto, que ocurre en la actualidad, se multiplicará con los años y Asturias, sin duda, tiene una gran oportunidad.

-El mundo ha pasado de la revolución de la microelectrónica a la de los datos. Se cumple el dicho de que la información es poder.

-Ambas van parejas. Hoy es posible abordar la gestión de enormes cantidades de datos porque existe la capacidad de computación suficiente y económicamente accesible. Tampoco es novedad que las mayores empresas por capitalización bursátil sustenten su actividad en los datos. Estas corporaciones disponen de nuestros datos a cambio de contrapartidas menores como uso de herramientas o como parte de la prestación de sus servicios de conectividad. Nuestros móviles registran nuestra vida y alguien se encarga de recogerlo por su propio beneficio, presente o futuro. Por ello, datos y computación crean un valor que encierra un poder. Es esencial que los usuarios, las organizaciones y los países aborden la estrategia de los datos con perspectiva prioritaria de defensa de sus intereses. Si no, seremos víctimas de una colonización.

-Asturias ha tenido una gran visión y ha apostado por los espacios de datos.

-Efectivamente, existe un muy buen plan en marcha sobre los Espacios de Datos de Asturias 2026-2030 y como parte de la iniciativa de transformación digital de Asturias 2030. Particularmente interesante es la iniciativa conjunta del Sespa y FINBA de un espacio de datos de salud y un paquete de casos de uso. En lo que a nosotros nos toca estamos trabajando en esta actividad en numerosos proyectos. En Asturias estamos desarrollando uno sobre materiales mineros con la Universidad de Oviedo, promovido por las iniciativas que parten de la Unión Europea. También otro proyecto de turismo, ligado al Camino de Santiago y promovido por la secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España.

-La inteligencia artificial traerá muchas ventajas, pero también abre la puerta a nuevos desafíos.

-La IA no es un invento reciente, sino una evolución de décadas. Por ello, no hay razón para pensar que una empresa no está preparada para abordarlo si, en su dinámica, ha vivido la reflexión y preocupación de optimizar su productividad, sus procesos y mejorar su propuesta de valor. Cierto es que la IA generativa se sustenta en los avances de la computación y que, junto con la disponibilidad de ingentes cantidades de datos, permite abordar iniciativas antes impensables y nos abren un mundo difícilmente imaginable. La ciberseguridad es un reto capital que será permanente. Cada vez es mayor el riesgo de intrusión y hay mucho que hacer en lo preventivo. Todavía falta conciencia en numerosas organizaciones sobre la importancia que tiene.

-¿Se adaptan las grandes corporaciones tecnológicas a los usuarios o es al revés?

-Las grandes corporaciones tecnológicas se adaptan a la perspectiva de los grandes mercados en un interés en desarrollar una propuesta de valor controlable y escalable y, siempre, rumiando un sueño monopolista. Utilizan sus ingentes recursos para condicionar la demanda con propuestas que contemplan las necesidades de los usuarios, pero también los intereses corporativos. Esto, a medio y largo plazo, evidencia sus limitaciones y, cada vez más, hay una dinámica de mudanza hacia proveedores que ofrezcan soluciones a medida más útiles y accesibles. Esto va a ser particularmente importante en la protección de datos y aplicaciones de IA. La estrategia de la nube implica limitaciones de libertad y riesgo de disponibilidad.

-¿Cuáles son los retos actuales de Satec?

-Nuestro principal afán está en la transformación interna y el cambio generacional. A final de este año dejaré la presidencia de la compañía dando paso a mis hijos. Algunos de los principales directivos pasarán a tareas de apoyo y es nuestra intención dejar el camino franco a la gente joven de la casa que, por fortuna, son muchos y muy buenos. Esto requerirá alinear nuestra estrategia y potenciar oportunidades en áreas como defensa y aeroespacial, ciencias de la tierra, industria digital, economía azul y sostenibilidad. Incrementaremos nuestra capacidades en datos, aplicaciones e IA, telecomunicaciones, ciberseguridad y gestión en la nube. También potenciaremos los mercados en los que estamos presentes, pero, sobre todo, trabajaremos para impulsar nuestros negocios naturales dentro de España.