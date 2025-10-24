Premios "Empresa del año Banco Sabadell", un reconocimiento a la labor y excelencia de las empresas asturianas
Los galardones que organiza LA NUEVA ESPAÑA ponen en valor uno de los motores económicos de la región; el objetivo es fomentar el emprendimiento con el ejemplo que de las compañías más destacadas
Poner en valor el esfuerzo del tejido industrial de Asturias y su aportación en la construcción de una sociedad cada día más equitativa, rica y progresista. Con este objetivo se celebra la II edición de los Premios empresa del año Banco Sabadell. Un evento que tendrá su punto álgido el próximo 6 de noviembre en una gala que tendrá lugar en el Eurostars Hotel de la Reconquista y en el que se hará entrega de los galardones a las empresas ganadoras.
La cita está organizada por LA NUEVA ESPAÑA y cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell y la colaboración de Úbico. De esta forma, la cabecera se suma a los periódicos de Prensa Ibérica que están dentro de este circuito de premios por todo el territorio nacional: Barcelona, Málaga, Alicante, Madrid, Vigo, Zaragoza, Zamora, Mallorca y Murcia.
Apoyo al emprendimiento
Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell organizados por LA NUEVA ESPAÑA tienen una misisón clara: apoyar y fomentar el emprendimiento y crecimiento empresarial a través de la inspiración que puedan transmitir empresas punteras, así como apoyar ese tejido empresarial que existe por toda Asturias e identificar los proyectos que están en sintonía con las necesidades actuales de la sociedad actual.
En esta ocasión, estos reconocimientos cuentan con 9 categorías: Premio empresa del año, Premio empresario del año, trayectoria empresarial, empresa + familiar, empresa + innovadora, empresa + sostenible, empresa internacional, empresa con mayor impacto social y el premio Startup.
Los lectores eligen el Premio Startup
Además, los lectores de LA NUEVA ESPAÑA también jugarán un papel importante ya que serán los encargados de elegir a la empresa ganadora en la categoría Premio Startup.
El resto de premiados serán elegidos por un jurado conformado por diferentes personalidades del ámbito socioeconómico de Asturias, todas ellas de reconocido prestigio y trayectoria.
Los candidatos que optan a Premio Startup, y que cuyo ganador será elegido por los lectores, son:
Plexigrid
Plexigrid es una scale-up europea de deep-tech que está revolucionando la distribución eléctrica al crear redes inteligentes, eficientes y flexibles para la transición energética. Con tecnología de vanguardia basada en IA, gemelos digitales e IoT, Plexigrid empodera a los operadores de red (DSOs) con tecnología de control de última generación para una transición de red sin problemas. Apoyada por el Programa Acelerador del EIC de la UE y galardonada con el EIT Digital Challenge, Plexigrid impulsa la electrificación a gran escala y la integración de energías renovables.
Cantábrica Agricultura Urbana
Cantábrica Agricultura Urbana es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) asturiana fundada en 2021 por los biólogos Tesa Portillo y Javier Espina. Nace con el objetivo de impulsar la innovación agrícola mediante sistemas de vertical farming e hidroponía, combinando sostenibilidad y tecnología. Su labor abarca producción vegetal para hostelería, asesoramiento técnico y proyectos de I+D en colaboración con centros tecnológicos. En 2025 lidera el desarrollo técnico de la primera instalación piloto de Agricultura Minera en España, consolidándose como referente en agricultura urbana avanzada.
Bosquia
Bosquia impulsa proyectos sostenibles centrados en la reforestación, la compensación de la huella de carbono y el teambuilding ecológico. Su objetivo es ser un partner global en soluciones basadas en la naturaleza, ayudando a empresas y organizaciones a generar un impacto ambiental tangible. A través de experiencias sostenibles para equipos, fomenta una conciencia ambiental real y duradera. La compensación de la huella es una de sus principales verticales, con proyectos validados por el MITECO, VERRA y Gold Standard. Todas sus acciones se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo un futuro más verde y resiliente.
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos