Premios "Empresa del año Banco Sabadell", un reconocimiento a la labor y excelencia de las empresas asturianas

Poner en valor el esfuerzo del tejido industrial de Asturias y su aportación en la construcción de una sociedad cada día más equitativa, rica y progresista. Con este objetivo se celebra la II edición de los Premios empresa del año Banco Sabadell. Un evento que tendrá su punto álgido el próximo 6 de noviembre en una gala que tendrá lugar en el Eurostars Hotel de la Reconquista y en el que se hará entrega de los galardones a las empresas ganadoras.

La cita está organizada por LA NUEVA ESPAÑA y cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell y la colaboración de Úbico. De esta forma, la cabecera se suma a los periódicos de Prensa Ibérica que están dentro de este circuito de premios por todo el territorio nacional: Barcelona, Málaga, Alicante, Madrid, Vigo, Zaragoza, Zamora, Mallorca y Murcia.

Apoyo al emprendimiento

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell organizados por LA NUEVA ESPAÑA tienen una misisón clara: apoyar y fomentar el emprendimiento y crecimiento empresarial a través de la inspiración que puedan transmitir empresas punteras, así como apoyar ese tejido empresarial que existe por toda Asturias e identificar los proyectos que están en sintonía con las necesidades actuales de la sociedad actual.

En esta ocasión, estos reconocimientos cuentan con 9 categorías: Premio empresa del año, Premio empresario del año, trayectoria empresarial, empresa + familiar, empresa + innovadora, empresa + sostenible, empresa internacional, empresa con mayor impacto social y el premio Startup.

Los lectores eligen el Premio Startup

Además, los lectores de LA NUEVA ESPAÑA también jugarán un papel importante ya que serán los encargados de elegir a la empresa ganadora en la categoría Premio Startup.

El resto de premiados serán elegidos por un jurado conformado por diferentes personalidades del ámbito socioeconómico de Asturias, todas ellas de reconocido prestigio y trayectoria.

Los candidatos que optan a Premio Startup, y que cuyo ganador será elegido por los lectores, son:

Plexigrid Plexigrid es una scale-up europea de deep-tech que está revolucionando la distribución eléctrica al crear redes inteligentes, eficientes y flexibles para la transición energética. Con tecnología de vanguardia basada en IA, gemelos digitales e IoT, Plexigrid empodera a los operadores de red (DSOs) con tecnología de control de última generación para una transición de red sin problemas. Apoyada por el Programa Acelerador del EIC de la UE y galardonada con el EIT Digital Challenge, Plexigrid impulsa la electrificación a gran escala y la integración de energías renovables.

Cantábrica Agricultura Urbana Cantábrica Agricultura Urbana es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) asturiana fundada en 2021 por los biólogos Tesa Portillo y Javier Espina. Nace con el objetivo de impulsar la innovación agrícola mediante sistemas de vertical farming e hidroponía, combinando sostenibilidad y tecnología. Su labor abarca producción vegetal para hostelería, asesoramiento técnico y proyectos de I+D en colaboración con centros tecnológicos. En 2025 lidera el desarrollo técnico de la primera instalación piloto de Agricultura Minera en España, consolidándose como referente en agricultura urbana avanzada.