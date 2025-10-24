La reapertura del cambiador de Vilecha, en León, recorta 15 minutos los viajes en tren entre Asturias y Madrid

Buenas noticias para los viajeros asturianos: a partir del próximo lunes, 27 de octubre, los trenes entre Asturias y Madrid acotarán tiempo de viaje. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reabrirá el cambiador de ancho de Vilecha, en León, una infraestructura clave que permitirá reducir hasta en 15 minutos la duración de los trayectos al eliminar maniobras intermedias y mejorar la fluidez del tráfico ferroviario hacia el norte.

La actuación forma parte del proyecto de duplicación de la Línea de Alta Velocidad (LAV) entre Palencia y León, que alcanza ya el 75% del recorrido con doble vía. En total, se han invertido 95,2 millones de euros en unas obras que ejecuta Adif Alta Velocidad y que suponen un nuevo avance en la conexión de Asturias con la red de alta velocidad del Corredor Atlántico.

León, nudo estratégico en la red hacia Asturias

El cambiador de Vilecha permite el paso de los trenes entre el ancho ibérico y el estándar europeo, una operación indispensable para las circulaciones que continúan hacia el Principado. Su reapertura llega tras culminar las pruebas de integración con el nuevo tramo de vía doble entre la bifurcación de Las Arenas y la capital leonesa.

Con esta puesta en servicio, los trenes procedentes de Madrid ya no tendrán que invertir la marcha en León, lo que permitirá recuperar los tiempos de viaje previos a las obras. “Se trata de un paso decisivo para mejorar la competitividad del transporte ferroviario con Asturias”, señalaron fuentes del Ministerio.

41 kilómetros de nueva vía y mejoras en la electrificación

Los trabajos han incluido el tendido de 41,5 kilómetros de segunda vía entre Bercianos del Real Camino y León, así como la instalación de catenaria, desvíos de alta velocidad y la adaptación del sistema de señalización. También se construye un nuevo paso superior en Trobajo del Cerecedo que sustituirá al anterior, mejorando la seguridad y la permeabilidad en la zona.

El proyecto cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos NextGenerationEU, y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7, 8 y 9, vinculados a la eficiencia energética, el crecimiento económico y la modernización de infraestructuras.

Cuando se complete la duplicación total entre Palencia y León, el tramo dispondrá de doble vía en tres cuartas partes de su recorrido, un avance que, según el Ministerio, permitirá ofrecer más circulaciones y mejorar la puntualidad de los trenes con destino y origen en Asturias.