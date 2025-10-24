El temor crece entre el sector ganadero por la previsión de más camiones de vacas de fuera de España, en plena crisis de la dermatosis bovina

La llegada a Tineo de un camión de vacas procedente de Holanda, el pasado miércoles, ha hecho saltar las alarmas entre los profesionales de la zona y en el sector primario en general. Un temor que es mayor al haber trascendido que además hay otros dos camiones camino del concejo. Y es que los convoyes llegan a Asturias en plena crisis de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la enfermedad de la piel de las vacas que tiene en alerta a España desde principios de este mes al detectarse casos en granjas de Gerona (Cataluña). Los focos van ya por 17 (empezaron en dos explotaciones), según los últimos datos del Ministerio de Agricultura (MAPA), que está inmerso en la vacunación masiva.

Uno de los camiones ya llegó al concejo los otros estaban este jueves en camino tras parar en Francia, país que tiene prohibida la salida de ganado debido a la alerta sanitaria. En Asturias se han tomado medidas como la prohibición hasta finales de año de ferias y concursos, así como el cierre del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero (hasta el 11 de noviembre), con el fin de evitar la entrada de la dermatosis. Pero sí se permite la entrada de ganado de fuera, incluso de zonas de riesgo, siempre y cuando éste cumpla una cuarentena de 21 días aislado, además de contar con la vigilancia directa de los servicios veterinarios y se acometan tareas de desinsectación e higiene.

Pero el sector no lo ve claro. Y tras el caso de Tineo aumentan las voces que piden al Gobierno del Principado que cierre las fronteras asturianas a la entrada de ganado procedente de zonas de riesgo.

Prohibición

Unión Rural Asturiana (URA) insta a la Consejería de Medio Rural a prohibir la entrada de animales de zonas de riesgo, tanto de países en tal situación como de España (Cataluña es actualmente la única zona declarada así y en las zonas afectadas tienen inmovilizado el ganado). La organización ha puesto el grito en el cielo al conocer que ha llegado un camión con reses de Holanda y hay otros en camino.

URA se suma así con esta petición a UCA, que ya defendió medidas muchos más drásticas y contundentes (paralización total de toda actividad ganadera) en la reunión días atrás con la Consejería de Medio Rural (en ella se acordó prohibir ferias, concurso y mercados de ganado), y al PP, que considera insuficientes los pasos dados por el Principado para blindar Asturias de la DNC. No obstante, hay matices, porque URA defiende el movimiento de ganado interno y con zonas libres de la enfermedad en aras de proteger la economía de las ya de por sí maltrechas explotaciones ganaderas asturianas.

Pero todos (gobierno, oposición y organizaciones agrarias) están de acuerdo que de darse algún caso en la región sería una catástrofe para la ganadería asturiana, que en estos momentos lo que menos necesita es una nueva crisis sanitaria animal tras un aciago año que comenzó con el brote de tuberculosis (especialmente virulento en Tineo), a lo que hay que sumar la lucha contra la enfermedad hemorrágica y la lengua azul.

Precisamente es por lo ocurrido en Tineo esta misma semana por lo que URA ha movido ficha. Según Borja Fernández, su coordinador, el camión que ha llegado a la ganadería ha puesto en alerta muchos profesionales en la zona, temerosos de contagios. La petición es que se prohiba la entrada de animales procedentes de zonas de riesgo y que hayan tenido que pasar por territorios también con problemas. "No vemos razonable que se tomen medidas restrictivas dentro de Asturias y luego se permita la entrada de reses de terceros países", señala Fernández.

Cuarentena al aire libre

El diputado del PP Luis Venta reclama también el cierre de fronteras como ha hecho la vecina Cantabria. Venta advierte de que la cuarentena impuesta en Asturias no es muy segura. "A estos animales de importacion, y en concreto en Tineo, se hacen en una finca, donde no se mezclan con otros animales, pero están al aire libre. Teniendo en cuenta que el virus se transmite por insectos, está claro que todo puede pasar", advierte.