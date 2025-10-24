Último fin de semana del Desarme con establecimientos llenos de historia y comensales

Oviedo se prepara para poner el broche de oro de unas Jornadas del Desarme que ya han superado todas las expectativas. Desde el pasado 16 de octubre, la capital asturiana ha vibrado con un ambiente festivo y gastronómico sin precedentes, confirmando el éxito rotundo de esta tradición que, tras su reciente nombramiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha atraído a un sinfín de comensales y visitantes. El sabor único del menú –garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche– ha sido el gran protagonista en unos restaurantes llenos que han tenido que duplicar esfuerzos para satisfacer la demanda.

El pasado fin de semana fue el punto álgido de las celebraciones. El 19 de octubre, día del Desarme, la Plaza del Ayuntamiento fue el escenario de un multitudinario brindis con sidra, donde el alcalde Alfredo Canteli proclamó la ambición de que el Desarme sea referente en Europa y se felicitó por la reciente distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. El sábado, el programa incluyó una emotiva ofrenda ante el mausoleo de los caídos en 1836 en la Iglesia de San Isidoro, origen de nuestra fiesta, y el Campo San Francisco se llenó de color con la cuarta edición del concurso de indumentaria de época, atrayendo a participantes de diversas comunidades autónomas

XIII Gran Capítulo del Desarme

Mañana sábado, 25 de octubre, las celebraciones culminan con la ceremonia más significativa de la Cofradía del Desarme: el XIII Gran Capítulo, que se celebrará en el Teatro Filarmónica. Será un día de merecidos homenajes y nuevas incorporaciones. La Cofradía nombrará Cofrades de Honor 2025 a figuras clave que contribuyeron decisivamente al reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional: Gimena Llamedo González, vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias; José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España y OTEA; y Alfredo García Quintana, concejal de Gobierno de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo.

Como Embajadores de Honor 2025, se reconocerá el compromiso con Asturias y la sociedad de instituciones tan relevantes como el Consejo de Comunidades Asturianas, por su labor con los asturianos en el exterior; la Fundación Inocente, en un año especial al ser Oviedo "Ciudad Inocente 2025"; y la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, por su difusión de la música tradicional y su apoyo al Desarme. Además, se distinguirá con las Cucharas Amigas 2025 a Manuel Fernández Quevedo, Patricia Ortiz y Zacarías Puente Herboso, y se formalizará el hermanamiento con la Real Confraría Do Vinho Albariño de Monção (Portugal).

Comensales durante las Jornadas del Desarme. / Fernando Rodrí­guez

La mañana del sábado, Oviedo será un auténtico desfile de color y tradición con la presencia de cientos de cofrades de múltiples cofradías enogastronómicas de España, Francia y Portugal, que desfilarán por el centro de la ciudad.

Aunque el Gran Capítulo marca el punto culminante, las Jornadas del Desarme se extienden hasta el domingo 26 de octubre. Por ello, se anima a todos los asturianos y visitantes a aprovechar estos últimos días para degustar el histórico menú en cualquiera de los restaurantes participantes. No se puede perder la oportunidad de saborear los garbanzos, los callos y el arroz con leche, o de probar los innovadores Bocados del Desarme que algunos establecimientos ofrecen para una experiencia más informal.

Finalmente, recordar a los más pequeños que el Concurso Infantil de Dibujo del Desarme está llegando a su fecha límite para la presentación de propuestas. ¡Hay suculentos premios esperando a los jóvenes artistas!

Restaurantes 1. Al Baile La Temprana 2. Bango 7 Plazas 3. Bar Camacho 4. Bar Tienda Mari Luz 5. Bodegón de Teatinos 6. Café Mepiachi 7. Casa Amparo 8. Casa Chus 9. Casa Conrado & Suárez 10. Casa el Marmío 11. Casa Ramón 12. Cubia 13. De Norte a Sur Gastrobar 14. Donde el Jamón 15. Doña Concha 16. Dr. Peña 17. El Acebo 18. El Dolar 19. El Fartuquin 20. El Fondín 21. El Mono que Lee 22. El Tizón 23. Felechosa Casa Nueva 24. Jamón Jamón 25. La Carta de Cimadevilla 26. La Cava de Floro 27. La Corte de Pelayo 28. La Cuadra de Antón. Gonzalez Besada. 29. La Gran Taberna 30. La Leyenda del Gallo 31. La Manzana Sidrería 32. La Paloma 33. La Taberna de la Catedral 34. La Tabernilla de Oviedo 35. La Viera 36. Llagar de Colloto 37. Llagar Herminio 38. Llar de la Catedral 39. Los Porches 40. Meson Casa Pedro 41. Meson Marayu 42. Nastura 43. PamPam Bar 44. Rdoble 45. Santa Cristina 46. Sidrería Casa Félix 47. Sidrería El Bosque 48. Sidrería El Ferroviario 49. Sidrería El Horreo 50. Sidrería El Tonel 51. Sidrería El Valle 52. Sidreria Gran Via 53. Sidrería La Ferrería 54. Sidreria La Finca 55. Sidrería La Malquerida 56. Sidrería La Noceda 57. Sidrería La Puerta de Cimadevilla 58. Sidrería La Pumarada 59. Sidreria Las Güelas Gascona 60. Sidreria Las Güelas La Florida 61. Sidreria Mieres 62. Sidreria Nalon 63. Sidreria Ovetum 64. Sidrería Pichote 65. Sidreria Pigueña 66. Sidreria Villaviciosa 67. Taberna Del Arco 68. Taberna Salcedo