Último fin de semana del Desarme con establecimientos llenos de historia y comensales
Oviedo culmina unas celebraciones gastronómicas multitudinarias, culminando mañana, sábado 25, con el Gran Capítulo de la Cofradía, que reconoce a diferentes figuras clave para su proyección nacional
Oviedo se prepara para poner el broche de oro de unas Jornadas del Desarme que ya han superado todas las expectativas. Desde el pasado 16 de octubre, la capital asturiana ha vibrado con un ambiente festivo y gastronómico sin precedentes, confirmando el éxito rotundo de esta tradición que, tras su reciente nombramiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha atraído a un sinfín de comensales y visitantes. El sabor único del menú –garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche– ha sido el gran protagonista en unos restaurantes llenos que han tenido que duplicar esfuerzos para satisfacer la demanda.
El pasado fin de semana fue el punto álgido de las celebraciones. El 19 de octubre, día del Desarme, la Plaza del Ayuntamiento fue el escenario de un multitudinario brindis con sidra, donde el alcalde Alfredo Canteli proclamó la ambición de que el Desarme sea referente en Europa y se felicitó por la reciente distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. El sábado, el programa incluyó una emotiva ofrenda ante el mausoleo de los caídos en 1836 en la Iglesia de San Isidoro, origen de nuestra fiesta, y el Campo San Francisco se llenó de color con la cuarta edición del concurso de indumentaria de época, atrayendo a participantes de diversas comunidades autónomas
XIII Gran Capítulo del Desarme
Mañana sábado, 25 de octubre, las celebraciones culminan con la ceremonia más significativa de la Cofradía del Desarme: el XIII Gran Capítulo, que se celebrará en el Teatro Filarmónica. Será un día de merecidos homenajes y nuevas incorporaciones. La Cofradía nombrará Cofrades de Honor 2025 a figuras clave que contribuyeron decisivamente al reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional: Gimena Llamedo González, vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias; José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España y OTEA; y Alfredo García Quintana, concejal de Gobierno de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo.
Como Embajadores de Honor 2025, se reconocerá el compromiso con Asturias y la sociedad de instituciones tan relevantes como el Consejo de Comunidades Asturianas, por su labor con los asturianos en el exterior; la Fundación Inocente, en un año especial al ser Oviedo "Ciudad Inocente 2025"; y la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, por su difusión de la música tradicional y su apoyo al Desarme. Además, se distinguirá con las Cucharas Amigas 2025 a Manuel Fernández Quevedo, Patricia Ortiz y Zacarías Puente Herboso, y se formalizará el hermanamiento con la Real Confraría Do Vinho Albariño de Monção (Portugal).
La mañana del sábado, Oviedo será un auténtico desfile de color y tradición con la presencia de cientos de cofrades de múltiples cofradías enogastronómicas de España, Francia y Portugal, que desfilarán por el centro de la ciudad.
Aunque el Gran Capítulo marca el punto culminante, las Jornadas del Desarme se extienden hasta el domingo 26 de octubre. Por ello, se anima a todos los asturianos y visitantes a aprovechar estos últimos días para degustar el histórico menú en cualquiera de los restaurantes participantes. No se puede perder la oportunidad de saborear los garbanzos, los callos y el arroz con leche, o de probar los innovadores Bocados del Desarme que algunos establecimientos ofrecen para una experiencia más informal.
Finalmente, recordar a los más pequeños que el Concurso Infantil de Dibujo del Desarme está llegando a su fecha límite para la presentación de propuestas. ¡Hay suculentos premios esperando a los jóvenes artistas!
Restaurantes
1. Al Baile La Temprana
2. Bango 7 Plazas
3. Bar Camacho
4. Bar Tienda Mari Luz
5. Bodegón de Teatinos
6. Café Mepiachi
7. Casa Amparo
8. Casa Chus
9. Casa Conrado & Suárez
10. Casa el Marmío
11. Casa Ramón
12. Cubia
13. De Norte a Sur Gastrobar
14. Donde el Jamón
15. Doña Concha
16. Dr. Peña
17. El Acebo
18. El Dolar
19. El Fartuquin
20. El Fondín
21. El Mono que Lee
22. El Tizón
23. Felechosa Casa Nueva
24. Jamón Jamón
25. La Carta de Cimadevilla
26. La Cava de Floro
27. La Corte de Pelayo
28. La Cuadra de Antón. Gonzalez Besada.
29. La Gran Taberna
30. La Leyenda del Gallo
31. La Manzana Sidrería
32. La Paloma
33. La Taberna de la Catedral
34. La Tabernilla de Oviedo
35. La Viera
36. Llagar de Colloto
37. Llagar Herminio
38. Llar de la Catedral
39. Los Porches
40. Meson Casa Pedro
41. Meson Marayu
42. Nastura
43. PamPam Bar
44. Rdoble
45. Santa Cristina
46. Sidrería Casa Félix
47. Sidrería El Bosque
48. Sidrería El Ferroviario
49. Sidrería El Horreo
50. Sidrería El Tonel
51. Sidrería El Valle
52. Sidreria Gran Via
53. Sidrería La Ferrería
54. Sidreria La Finca
55. Sidrería La Malquerida
56. Sidrería La Noceda
57. Sidrería La Puerta de Cimadevilla
58. Sidrería La Pumarada
59. Sidreria Las Güelas Gascona
60. Sidreria Las Güelas La Florida
61. Sidreria Mieres
62. Sidreria Nalon
63. Sidreria Ovetum
64. Sidrería Pichote
65. Sidreria Pigueña
66. Sidreria Villaviciosa
67. Taberna Del Arco
68. Taberna Salcedo
Alojamientos
1. Fruela Hotel
2. Princesa Munia
3. Campus
4. Ramiro I
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos