Fiesta del Desarme

Último fin de semana del Desarme con establecimientos llenos de historia y comensales

Oviedo culmina unas celebraciones gastronómicas multitudinarias, culminando mañana, sábado 25, con el Gran Capítulo de la Cofradía, que reconoce a diferentes figuras clave para su proyección nacional

Comensales disfrutando del Desarme.

/ Fernando Rodrí­guez

Elena Casero

Oviedo

Oviedo se prepara para poner el broche de oro de unas Jornadas del Desarme que ya han superado todas las expectativas. Desde el pasado 16 de octubre, la capital asturiana ha vibrado con un ambiente festivo y gastronómico sin precedentes, confirmando el éxito rotundo de esta tradición que, tras su reciente nombramiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha atraído a un sinfín de comensales y visitantes. El sabor único del menú –garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche– ha sido el gran protagonista en unos restaurantes llenos que han tenido que duplicar esfuerzos para satisfacer la demanda.

El pasado fin de semana fue el punto álgido de las celebraciones. El 19 de octubre, día del Desarme, la Plaza del Ayuntamiento fue el escenario de un multitudinario brindis con sidra, donde el alcalde Alfredo Canteli proclamó la ambición de que el Desarme sea referente en Europa y se felicitó por la reciente distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. El sábado, el programa incluyó una emotiva ofrenda ante el mausoleo de los caídos en 1836 en la Iglesia de San Isidoro, origen de nuestra fiesta, y el Campo San Francisco se llenó de color con la cuarta edición del concurso de indumentaria de época, atrayendo a participantes de diversas comunidades autónomas

XIII Gran Capítulo del Desarme

Mañana sábado, 25 de octubre, las celebraciones culminan con la ceremonia más significativa de la Cofradía del Desarme: el XIII Gran Capítulo, que se celebrará en el Teatro Filarmónica. Será un día de merecidos homenajes y nuevas incorporaciones. La Cofradía nombrará Cofrades de Honor 2025 a figuras clave que contribuyeron decisivamente al reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional: Gimena Llamedo González, vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias; José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España y OTEA; y Alfredo García Quintana, concejal de Gobierno de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo.

Como Embajadores de Honor 2025, se reconocerá el compromiso con Asturias y la sociedad de instituciones tan relevantes como el Consejo de Comunidades Asturianas, por su labor con los asturianos en el exterior; la Fundación Inocente, en un año especial al ser Oviedo "Ciudad Inocente 2025"; y la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, por su difusión de la música tradicional y su apoyo al Desarme. Además, se distinguirá con las Cucharas Amigas 2025 a Manuel Fernández Quevedo, Patricia Ortiz y Zacarías Puente Herboso, y se formalizará el hermanamiento con la Real Confraría Do Vinho Albariño de Monção (Portugal).

Comensales durante las Jornadas del Desarme.

/ Fernando Rodrí­guez

La mañana del sábado, Oviedo será un auténtico desfile de color y tradición con la presencia de cientos de cofrades de múltiples cofradías enogastronómicas de España, Francia y Portugal, que desfilarán por el centro de la ciudad.

Aunque el Gran Capítulo marca el punto culminante, las Jornadas del Desarme se extienden hasta el domingo 26 de octubre. Por ello, se anima a todos los asturianos y visitantes a aprovechar estos últimos días para degustar el histórico menú en cualquiera de los restaurantes participantes. No se puede perder la oportunidad de saborear los garbanzos, los callos y el arroz con leche, o de probar los innovadores Bocados del Desarme que algunos establecimientos ofrecen para una experiencia más informal.

Finalmente, recordar a los más pequeños que el Concurso Infantil de Dibujo del Desarme está llegando a su fecha límite para la presentación de propuestas. ¡Hay suculentos premios esperando a los jóvenes artistas!

Restaurantes

1. Al Baile La Temprana

2. Bango 7 Plazas

3. Bar Camacho

4. Bar Tienda Mari Luz

5. Bodegón de Teatinos

6. Café Mepiachi

7. Casa Amparo

8. Casa Chus

9. Casa Conrado & Suárez

10. Casa el Marmío

11. Casa Ramón

12. Cubia

13. De Norte a Sur Gastrobar

14. Donde el Jamón

15. Doña Concha

16. Dr. Peña

17. El Acebo

18. El Dolar

19. El Fartuquin

20. El Fondín

21. El Mono que Lee

22. El Tizón

23. Felechosa Casa Nueva

24. Jamón Jamón

25. La Carta de Cimadevilla

26. La Cava de Floro

27. La Corte de Pelayo

28. La Cuadra de Antón. Gonzalez Besada.

29. La Gran Taberna

30. La Leyenda del Gallo

31. La Manzana Sidrería

32. La Paloma

33. La Taberna de la Catedral

34. La Tabernilla de Oviedo

35. La Viera

36. Llagar de Colloto

37. Llagar Herminio

38. Llar de la Catedral

39. Los Porches

40. Meson Casa Pedro

41. Meson Marayu

42. Nastura

43. PamPam Bar

44. Rdoble

45. Santa Cristina

46. Sidrería Casa Félix

47. Sidrería El Bosque

48. Sidrería El Ferroviario

49. Sidrería El Horreo

50. Sidrería El Tonel

51. Sidrería El Valle

52. Sidreria Gran Via

53. Sidrería La Ferrería

54. Sidreria La Finca

55. Sidrería La Malquerida

56. Sidrería La Noceda

57. Sidrería La Puerta de Cimadevilla

58. Sidrería La Pumarada

59. Sidreria Las Güelas Gascona

60. Sidreria Las Güelas La Florida

61. Sidreria Mieres

62. Sidreria Nalon

63. Sidreria Ovetum

64. Sidrería Pichote

65. Sidreria Pigueña

66. Sidreria Villaviciosa

67. Taberna Del Arco

68. Taberna Salcedo

Alojamientos

1. Fruela Hotel

2. Princesa Munia

3. Campus

4. Ramiro I

