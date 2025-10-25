Un coche en llamas provoca retenciones en la "Y" en sentido a Oviedo

Un vehículo en llamas está causando retenciones en la A-66, también conocida como "Y", en dirección a Oviedo, a la altura del Leroy Merlin del parque comercial Azabache.

Efectivos de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar del accidente, sobre el que aún se desconoce cómo se ha provocado, para extinguir las llamas del vehículo y dirigir el tráfico.

Por el momento, la circulación es lenta y hay más de cuatro kilómetros de retenciones en la zona.