Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche en llamas provoca retenciones en la "Y" en sentido a Oviedo

La circulación en la zona se complica y hay hasta tres kilómetros de atasco

Un coche ardiendo en el arcén provoca retenciones en la &quot;Y&quot; en sentido a Oviedo

Un coche ardiendo en el arcén provoca retenciones en la "Y" en sentido a Oviedo

M. I.

Un vehículo en llamas está causando retenciones en la A-66, también conocida como "Y", en dirección a Oviedo, a la altura del Leroy Merlin del parque comercial Azabache.

Efectivos de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar del accidente, sobre el que aún se desconoce cómo se ha provocado, para extinguir las llamas del vehículo y dirigir el tráfico.

Por el momento, la circulación es lenta y hay más de cuatro kilómetros de retenciones en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
  2. Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
  3. El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
  4. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
  5. Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
  6. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  7. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  8. Una demanda presentada desde Asturias obliga a anular hasta seis cláusulas abusivas de las aerolíneas low-cost, entre ellas Volotea

El "novio asturiano" de Leonor, protagonista en Valdesoto: "¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?"

El "novio asturiano" de Leonor, protagonista en Valdesoto: "¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?"

Salvar las aldeas convirtiéndolas en empresas: el singular proyecto que ya se cocina en Asturias

Salvar las aldeas convirtiéndolas en empresas: el singular proyecto que ya se cocina en Asturias

Pablo Martín Rodríguez, presidente de la tecnológica Izertis: "Aunque seamos desde hace tiempo un jugador internacional, tenemos la voluntad de seguir aumentando nuestra plantilla y arraigo en Asturias"

Pablo Martín Rodríguez, presidente de la tecnológica Izertis: "Aunque seamos desde hace tiempo un jugador internacional, tenemos la voluntad de seguir aumentando nuestra plantilla y arraigo en Asturias"

Un coche en llamas provoca retenciones en la "Y" en sentido a Oviedo

Un coche en llamas provoca retenciones en la "Y" en sentido a Oviedo

Felipe VI, Rey de los bolos asturianos: “Se nota que sabe solo por cómo coge la bola”

Felipe VI, Rey de los bolos asturianos: “Se nota que sabe solo por cómo coge la bola”

Leonor coge el timón real en Valdesoto con su primer discurso en solitario en un “Pueblo Ejemplar”: “Ha merecido la pena la espera para ver todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo”

Leonor coge el timón real en Valdesoto con su primer discurso en solitario en un “Pueblo Ejemplar”: “Ha merecido la pena la espera para ver todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo”

La Princesa Leonor se rinde a las últimas tendencias de este otoño: mono denim y chaqueta camel para visitar Valdesoto

La Princesa Leonor se rinde a las últimas tendencias de este otoño: mono denim y chaqueta camel para visitar Valdesoto

De Valencia a Valdesoto para agradecer a los Reyes su cariño: un retrato en piedra rescatada de la dana

De Valencia a Valdesoto para agradecer a los Reyes su cariño: un retrato en piedra rescatada de la dana
Tracking Pixel Contents