Un coche en llamas provoca retenciones en la "Y" en sentido a Oviedo
La circulación en la zona se complica y hay hasta tres kilómetros de atasco
M. I.
Un vehículo en llamas está causando retenciones en la A-66, también conocida como "Y", en dirección a Oviedo, a la altura del Leroy Merlin del parque comercial Azabache.
Efectivos de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar del accidente, sobre el que aún se desconoce cómo se ha provocado, para extinguir las llamas del vehículo y dirigir el tráfico.
Por el momento, la circulación es lenta y hay más de cuatro kilómetros de retenciones en la zona.
