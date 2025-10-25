Final feliz para la osa "Alba" en Asturias: ya corre en libertad, tras seis meses en centros de recuperación, y pesa 36 kilos

La osa "Alba" ya está en libertad. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado liberó este sábado al esbardo, de 36 kilos, tras seis meses de recuperación, primero en un centro de Cantabria y, posteriormente, en otro en la provincia de León. El animal fue rescatado en Teverga el pasado mes de abril, al constatar que no tenía posibilidad de reencontrarse con su madre en condiciones de seguridad. "Alba" ha sido soltada en "un hábitat propicio para su desarrollo: una zona poco poblada y con abundante alimento", según explica el Gobierno regional, que no concreta el punto exacto, aunque probablemente se trate del oriente de la región.

Cuando "Alba" solo pesaba 2 kilos

Tras una primera revisión en una clínica veterinaria de Oviedo, en la que se constató la ausencia de heridas o patologías, el animal, entonces de 2,1 kilos de peso, fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Villaescusa, gestionado por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Tres meses después, el 24 de julio, "Alba" llegó al recinto de aclimatación de osos pardos ubicado en el monte de Valsemana, en León. En ese equipamiento, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, permaneció tres meses, hasta completar su aclimatación al medio natural. En este periodo, la osezna ha aprendido a desarrollar sus capacidades de supervivencia, vigilada en todo momento por cámaras de seguimiento.

Todas estas actuaciones se llevaron a cabo de manera coordinada entre las tres administraciones autonómicas. En este sentido, el Gobierno de Asturias ha agradecido "la colaboración de organismos como la Fundación Oso Pardo, la Fundación Oso Asturias, el Consejo de Investigaciones Científicas (CSIC), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) y los Agentes del Medio Natural, que en todo el proceso han formado parte del operativo con el objetivo de facilitar el bienestar del animal".

Seis oseznos liberados

Con "Alba" ya son seis los oseznos que el Principado ha liberado desde que en 2019 comenzasen a utilizarse las instalaciones de aclimatación, que se adecuaron para poder albergar ejemplares de oso pardo en semilibertad, durante la fase previa a su liberación. La primera fue "Saba", en 2019, que posteriormente ha logrado reproducirse en libertad. Le siguieron "Éndriga", en 2020, y dos años después "Martín", procedente de la localidad leonesa de San Martín del Moro Toledano. En 2024, "Cova", otra osezna asturiana, y el esbardo leonés "Barniedo", también se aclimataron en Valsemana.