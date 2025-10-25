El consejero admite que el brote de la dermatosis vacuna puede tener consecuencias "muy graves" en Asturias y los ganaderos aplauden los nuevas restricciones
El ganado de zona de riesgo necesitará permiso para entrar en Asturias y los terneros solo podrán salir del Principado desde Siero
David Orihuela / M. Riera
La Consejería de Medio Rural del Principado ha dado un paso más allá en las medidas para proteger Asturias de la temida dermatosis nodular contagiosa (DNC) –la denominada enfermedad de la piel de las vacas– tras localizarse a principios de este mes un brote (hay 17 focos) en granjas de Gerona. También Francia e Italia están afectadas a nivel europeo. Este nuevo blindaje llega tras las críticas de algunas organizaciones y el PP, que reclamaban más contundencia y restricciones.
El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, anunció en Pola de Laviana este viernes que el Principado controlará el ganado que entre y salga de la región a través de un punto especial habilitado en el Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero –cerrado hasta el próximo 11 de noviembre–, que será la "única salida de Asturias" para terneros de menos de un año y ganado equino. Se trata, dijo el Consejero, "de facilitar la viabilidad de las explotaciones asturianas". El ganadero que quiera sacar ese tipo de ganado de Asturias podrá hacerlo solo desde este punto en el mercado de la Pola y además "deberá presenta un certificado de que el vehículo de transporte ha sido desinfectado y desinsectado". Además, "se hará especial hincapié" en el control de los vehículos que vengan de fuera de Asturias.
Hay más medidas nuevas. Hasta ahora Asturias, al contrario que Cantabria, no ha cerrado la entrada a ganado del exterior ni de zonas de riesgo –de las zonas afectadas por la DNC no pueden salir reses–, que debe estar sometido a 30 días de cuarentena. Organizaciones agrarias y PP criticaron la permisividad –hubo alarma en Tineo al llegar camiones con vacas de Holanda–, lo que no ha caído en saco roto al Principado. El Consejero avanzó: "Todos aquellos transportes de animales procedentes de países que no estén afectados por la enfermedad pero atraviesen zonas en las que sí está presente la dermatosis, deberán informar al Principado con 21 días de antelación y será Medio Rural quien tome la decisión de dejarlos o no entrar a Asturias".
Preocupación
Marcos no oculta la preocupación por la posible extensión de la enfermedad, "algo muy difícil de controlar", y alertó de que "puede convertirse en un problema muy grave". Al detectarse algún caso se impone el vacío sanitario –en Cataluña han sacrificado 2.500 vacas–, algo que el Principado quiere negociar con el Ministerio, para que se rebajen las medidas, al ser esta una enfermedad que no se contagia a los humanos y que no afecta a la leche o la carne. También ha solicitado el Consejero al ministro Luis Planas que el agroseguro cubra los daños.
La reacción de la Consejería ha contado con el aplauso de la organización URA. Su coordinador, Borja Fernández, valoró que tuvieran en cuenta su petición de un centro de carga de terneros en Pola de Siero. "En cuanto al ganado de fuera, preferiríamos que la vigilancia fuera para todo, no solo para el de zonas de riesgo", concluyó.
El Noroeste se blinda ante el brote: Galicia, la más permisiva
Primero fueron Cantabria –la más restrictiva hasta ahora– y Asturias, y ahora Galicia y Castilla y León. El Noroeste trata de blindarse ante el brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC) detectado en Cataluña.
La Xunta ha optado por aplicar el protocolo que ya está en vigor en Asturias desde hace semanas: someter a cuarentena de 21 días a todos los bóvidos que lleguen de fuera, así como a los de las granjas que los reciban, más labores de desinsectación.
Muy restrictivas son las medidas de Castilla y León: como en Asturias, suspenden ferias, certámenes y exhibiciones, y han cerrado el Mercado Nacional de Ganados de Salamanca, además de restringir la movilidad de animales por el interior de la comunidad. Además, exigen que los movimientos de compraventa de ganado bovino sean directos entre las explotaciones de origen y destino, y que los vehículos se limpien y desinfecten antes y después del transporte. Se prohíbe también la entrada de animales de zonas afectadas o con restricciones.
"Escudo de protección"
En el Principado, el PP reclama un "escudo de protección integral e inmediato" para la ganadería de vacuno asturiana frente a la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa (DNC). El diputado del PP Luis Venta cree necesario desarrollar un plan de protección integral "para garantizar la salud del ganado vacuno y también la viabilidad de las explotaciones". La idea del PP es que su iniciativa se debata y apruebe de forma urgente en la Junta, para lo que reclama el "apoyo mayoritario ante el interés general y urgente" de las medidas.
Los populares insisten en cerrar la comunidad a ganado de zona de riesgo para evitar contagios. También proponen, como ya ha anunciado que hará el Principado, que en el próximo Plan de Seguros Agrarios Combinados haya una garantía específica que cubra pérdidas económicas asociadas a la DNC para "dar seguridad financiera" a los ganaderos. Venta plantea también un centro de concentración que pueda acoger a los terneros mamones (menores de un mes nacidos en explotaciones de la región) para "mitigar" el impacto del cierre temporal del Mercado Nacional de Ganado de la Pola. Esto último también lo cumplirá el Principado, con el punto de carga de terneros menores de un año anunciado por el consejero Marcelino Marcos.
