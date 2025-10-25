El consejero admite que el brote de la dermatosis vacuna puede tener consecuencias "muy graves" en Asturias y los ganaderos aplauden los nuevas restricciones

La Consejería de Medio Rural del Principado ha dado un paso más allá en las medidas para proteger Asturias de la temida dermatosis nodular contagiosa (DNC) –la denominada enfermedad de la piel de las vacas– tras localizarse a principios de este mes un brote (hay 17 focos) en granjas de Gerona. También Francia e Italia están afectadas a nivel europeo. Este nuevo blindaje llega tras las críticas de algunas organizaciones y el PP, que reclamaban más contundencia y restricciones.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, anunció en Pola de Laviana este viernes que el Principado controlará el ganado que entre y salga de la región a través de un punto especial habilitado en el Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero –cerrado hasta el próximo 11 de noviembre–, que será la "única salida de Asturias" para terneros de menos de un año y ganado equino. Se trata, dijo el Consejero, "de facilitar la viabilidad de las explotaciones asturianas". El ganadero que quiera sacar ese tipo de ganado de Asturias podrá hacerlo solo desde este punto en el mercado de la Pola y además "deberá presenta un certificado de que el vehículo de transporte ha sido desinfectado y desinsectado". Además, "se hará especial hincapié" en el control de los vehículos que vengan de fuera de Asturias.

El consejero Marcelino Marcos, a la derecha, durante su intervención en Pola de Laviana. / PRINCIPADO DE ASTURIAS

Hay más medidas nuevas. Hasta ahora Asturias, al contrario que Cantabria, no ha cerrado la entrada a ganado del exterior ni de zonas de riesgo –de las zonas afectadas por la DNC no pueden salir reses–, que debe estar sometido a 30 días de cuarentena. Organizaciones agrarias y PP criticaron la permisividad –hubo alarma en Tineo al llegar camiones con vacas de Holanda–, lo que no ha caído en saco roto al Principado. El Consejero avanzó: "Todos aquellos transportes de animales procedentes de países que no estén afectados por la enfermedad pero atraviesen zonas en las que sí está presente la dermatosis, deberán informar al Principado con 21 días de antelación y será Medio Rural quien tome la decisión de dejarlos o no entrar a Asturias".

Preocupación

Marcos no oculta la preocupación por la posible extensión de la enfermedad, "algo muy difícil de controlar", y alertó de que "puede convertirse en un problema muy grave". Al detectarse algún caso se impone el vacío sanitario –en Cataluña han sacrificado 2.500 vacas–, algo que el Principado quiere negociar con el Ministerio, para que se rebajen las medidas, al ser esta una enfermedad que no se contagia a los humanos y que no afecta a la leche o la carne. También ha solicitado el Consejero al ministro Luis Planas que el agroseguro cubra los daños.

La reacción de la Consejería ha contado con el aplauso de la organización URA. Su coordinador, Borja Fernández, valoró que tuvieran en cuenta su petición de un centro de carga de terneros en Pola de Siero. "En cuanto al ganado de fuera, preferiríamos que la vigilancia fuera para todo, no solo para el de zonas de riesgo", concluyó.