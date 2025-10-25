La inaudita situación en la cárcel de Asturias que ha llevado a tres presos al hospital y a la incautación de 29 dosis de fentanilo

Tres reclusos del módulo 6 de la cárcel de Asturias tuvieron que ser trasladados al hospital por las lesiones sufridas en una macropelea registrada este jueves. Los reclusos tuvieron que ser examinados por videconferencia por la médico del centro penitenciario de Mallorca, de guardia en ese momento, debido a la ausencia de médicos en la cárcel asturiana.

No fue la única pelea en el centro. El pasado día 6 ya se registró otra fuerte pelea.

A esta situación de violencia hay que añadir la presencia de droga en prisión. La semana pasada fue detenido un ordenanza de la prisión cuando llegaba de un permiso en el exterior. Los funcionarios le hallaron, escondidas en los calzoncillos, un total de 29 dosis de fentanilo, que tenía reservadas para su venta en el interior de la prisión.

Toda esta situación la denuncia el sindicato "Tu abandono me puede matar" (TAMPM). "Es en las carceles donde se objetiva la situación de deriva criminal del país, el sinsentido de las políticas buenistas y las quimeras ideológicas que, alejándose pretenciosamente de la realidad, persiguen como único resultado, edulcorar las estadisticas", sostiene el sindicato.

"El relato y la propaganda se solapan con los hechos desvirtuando los legítimos objetivos de una institución que, mal que pese a algunos, representamos y defendemos con orgullo. Sirva como ejemplo particular de lo dicho, por lo que nos afecta a nivel regional, la Carcel Provincial de Asturias. A lo ya expuesto habría que añadir, la decadencia material de las infraestructuras, la falta de personal y la ausencia de consecuencias regimentales para los internos conflictivos y aquellos de sus familiares y amigos que introducen, sin pudor alguno, smartphones y droga en los vis a vis", continúa el sindicato.

Y añade: "Un caos, que prospera en la medida en que se niega cualquier tipo de autoridad a los funcionarios y quienes han de tomar las decisiones sobre traslados y clasificación interior soslayan sus responsabilidades, todo ello en un contexto de conflictividad creciente".

El sindicato explica el aumento de la conflictividad de los módulo 5/6 a la masificación, "con el consiguiente aumento de altercados, plantes y agresiones entre internos y hacia los funcionarios, una deriva que ha culminado, despues de varias semanas de incidentes de diversa gravedad, en la macropelea del día 23".

Por otro lado, añade el sindicato, los "protagonistas" de estos incidentes permanecen en el centro y no han sido trasladados, una práctica habitual en el pasado cuando se producían este tipo de agresiones. "Se considera "un aparte en la convivencia sobre el que nadie quiere tomar una resolución o aportar una justificación coherente que explique tal continuidad".

En resumen, denuncia TAMPM, "la inexistencia de un temor fundado a las consecuencias de un delito, la falta de autoridad y la ausencia de medios materiales nos llevan de cabeza al desastre ante la condescendiente indiferencia de la Dirección y de, la eterna ausente, Secretaria General".