El "novio asturiano" de Leonor, protagonista en Valdesoto: "¿Prestaríai ser esposa de un buen galán de la tierrina?"

A la Princesa Leonor le ha salido novio en Valdesoto. O al menos, lo ha intentado. Lucas Rodríguez, uno de los integrantes más jóvenes del grupo local de Les Comedies, se propuso este sábado con mucha gracia como pretendiente a yerno de los Reyes, como parte de la representación que llevaron a cabo ante la iglesia parroquial. "¿Prestaríai ser esposa de un buen galán asturianu?", le espetó el joven a la Princesa, con un poco de apuro a pesar de ser parte de la representación teatral que llevaban preparada.

La propuesta a bocajarro y llena de simpatía hizo que la Familia Real soltara una carcajada, tras una buena retahíla de sainete. "Usté ya vio que so pa casose con asturiana, y pa dicir la verdá, vese que la so maxestá ye una reina bien galana", se arrancaron los de Valdesoto, para que Lucas Rodríguez acabara lanzando la propuesta definitiva entre una salva de risas.

Los Reyes y Adrián Barbón, desternillándose con las propuestas matrimoniales de Les Comedies en Valdesoto / Juan Plaza

Y a mayores, la risión total llegó con la siguiente intervención, la de la ciega. Porque "si me acepta una opinión, pa buscar un compañeru, tengo yo una solución: tengo entendío que Barbón entá debe tar solteru", le soltaron al presidente del Principado. Don Felipe y doña Letizia se doblaron de risa al escuchar la copla, y lo propio hizo el aludido.

Y continuaron las propuestas, todas de buen provecho. "Y si non, tien equí un mozu que nun se porta a lo lloco, que no causará estrozu y que la pue llenar de gozu, y que además, come muy poco". Y "si se deja aconseyar pa facer el so casoriu, Valdesoto ye el llugar; que pa temes de folgar ye un sitiu satisfactoriu", completó el elenco de actores locales.

Fue uno de los momentos más distendidos de la jornada, que también tuvo momentos célebres al hilo de la política: "Que exemplar fuera esta tierra fue una cuestión de porfía, que si Valdesoto se emperra, hasta Rufián el de Esquerra, monárquicu se fadría".