La Princesa Leonor se rinde a las últimas tendencias de este otoño: mono denim y chaqueta camel para visitar Valdesoto
La Princesa se ha decantado por un estilismo vaquero y ha lucido una coleta que le recogía el pelo
A. R. / Agencias
La Princesa Leonor y su hermana, la Infanta Sofía, han vuelto a dejar claro que la visita al "Pueblo Ejemplar" de Asturias es una cita en la que hay que lucir un look mucho más desenfadado. Depués de la etiqueta del concierto del jueves y de los estilismos, más serio, de las audiencias y la ceremonia de los premios "Princesa", la visita al Pueblo Ejemplar se convierte en una oportunidad de oro para lucir unos looks mucho más actuales, que podría lucir cualquier joven de su edad en un día cualquiera.
Si bien su hermana ha elegido la chaqueta de otoño que promete ser el fondo de armario de todas, la Pincesa Leonor no se ha quedado atrás y ha apostado por un look que define muy bien su personalidad: cómoda, sencilla y con prendas que son tendencias.
Haciendo 'match' con la Reina Letizia y la Infanta Sofía, la Princesa de Asturias también ha lucido un estilismo vaquero, pero a diferencia de ellas ha sido con un mono denim oscuro, que poco ha podido mostrar debido a las condiciones climáticas.
Doña Leonor se ha rendido a las últimas tendencias este otoño y ha escogido para la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 una chaqueta de ante en color camel oversize, que ha combinado con unos botines marrones.
Al contrario que su hermana, que ha llevado su melena suelta y ligeramente ondulada, la Princesa Leonor ha optado por una coleta que le recogía el pelo y le aportaba luz a su rostro, estilizando aún más todo su conjunto.
