De Valencia a Valdesoto para agradecer a los Reyes su cariño: un retrato en piedra rescatada de la dana

De Valencia a Valdesoto por amistad y para hacer entrega de un regalo a Sus Majestades. Amparo Cervera, Rosa Cervera, Mariló Pitach y Rosa Martín se desplazaron a Asturias desde el pueblo valenciano de Vilamarxant con motivo de los premios "Princesa", y lo hicieron cargadas con una piedra llena de significado: un canto rodado recogido en el barranco de la localidad durante la dana que hace un año arrasó la zona.

No es una piedra cualquiera: se trata del lienzo sobre el que una amiga que no pudo desplazarse pintó días atrás el rostro de la Princesa Leonor a todo color y con lujo de detalles. Un recuerdo para siempre y hecho con el corazón, porque con él han querido agradecer a los Reyes sus desplazamientos a la Comunidad Valenciana y su constante interés por las víctimas de aquella desgracia.

La visita de las amigas tiene además una vertiente emocional con vínculos en la parroquia sierense. Porque durante un año el nuevo sacerdote de Valdesoto, Juan José Llamedo, estuvo destinado en su pueblo, Vilamarxant, y en ese breve periodo "le cogimos mucho cariño, fue un gran párroco", aseguraba Rosa Cervera ayer, a la espera del paso de la comitiva real, con la piedra bien guardada en una caja de regalo.

Por la izquierda, Amparo Cervera, Rosa Cervera, Mariló Pitach y Rosa Martín, con el obsequio / Luján Palacios

En cuanto se supo que Valdesoto era el "Pueblo ejemplar de Asturias" este año, Juan José Llamedo invitó a sus antiguas feligresas a visitarlo, para conocer su nuevo destino y la que a la sazón es casi su tierra natal. Porque "soy natural de Lieres, aunque desde pequeño estudié fuera y acabé en Valencia, donde me ordené en 1993", explica el sacerdote.

Ellas, encantadas de reencontrarse con su querido párroco, enseguida se apuntaron gustosas a la invitación. De hecho llegaron ya el pasado miércoles, y a lo largo de toda la semana han disfrutado con todos los actos de los premios "Princesa". "Nos ha encantado, lo hemos pasado muy bien con todo lo que hemos visto" , señalaban.

Detalle del retrato de Leonor en piedra / Luján Palacios

Antes de irse hoy domingo cumplieron con su objetivo: el de entregar a la Familia Real el obsequio, que fue ideado en unas clases de pintura para mayores y elaborado por Carmen Alfaro. "Les gustó mucho, el Rey se emocionó cuando le explicamos la historia de la piedra, que venía del barranco". Y Leonor, protagonista del retrato, "se quedó muy sorprendida, preguntando si era para ella". Un pequeño tesoro que nació del corazón, con la dureza de la roca.