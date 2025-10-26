Asturias agiliza los trámites para atraer a médicos de fuera: estas son las especialidades con mayor escasez de profesionales

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha convocado para este segundo semestre del año un concurso de traslados que consta de 94 plazas de médicos. El objetivo de la Administración sanitaria, al priorizar a los facultativos frente a otras categorías sanitarias, se centra en atraer a la sanidad pública asturiana a profesionales que tienen plaza fija en otras regiones.

Por áreas sanitarias. Los procesos de movilidad voluntaria se dirigen a profesionales sanitarios con plaza fija. De las 94 plazas sacadas a traslados, 35 son de médico de familia de equipos de Atención Primaria y el resto de diferentes especialidades. Por área sanitarias, las que ofertan más puestos son la IV (Oviedo y centro), con 36 plazas; la V (Gijón, Carreño y Villaviciosa), con 24; y la III (Avilés), con 13 puestos convocados para traslados.

Especialidades con más déficit. En el momento actual, las especialidades médicas con más escasez en Asturias son medicina de familia, como hace muchos años; y además dermatología, psiquiatría, anestesiología, radiodiagnóstico y urología. En dermatología y psiquiatría, es tal la escasez de profesionales en el mercado que el Sespa ni siquiera saca plazas a concurso, ya que no hay aspirantes y sería una iniciativa inútil. Estas dos especialidades tienen en común un importante tirón del sector privado, que ha ido despoblando las plantillas públicas. A mayor despoblamiento de las plantillas públicas, más lista de espera. Y a mayores demoras en la pública, más demanda en la sanidad privada.

Más demanda de profesionales. Por su parte, las especialidades de anestesiología y radiodiagnóstico están sujetas a un incremento de la demanda desde la propia sanidad pública debido a un aumento de las competencias, de la tecnología disponible –factor clave en la radiología– y de las prestaciones públicas.

Los pediatras quieren ir al HUCA. Se da una circunstancia singular entre los pediatras hospitalarios: una porción relevante quiere trasladarse al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y en menor medida al Hospital de Cabueñes, porque les ofrecen más posibilidades de superespecialización dentro de su disciplina. Si se observa el cuadro de datos que ilustra estas líneas, salen a traslados seis plazas de pediatría hospitalaria, la segunda cifra más elevada tras las 35 de médicos de centro de salud.

Los mayores problemas, en Jarrio y Arriondas. Según el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), por hospitales, las plantillas con más déficit de médicos en los centros sanitarios públicos de la región son Jarrio y Arriondas.

Antes de las OPE. El compromiso del Sespa es ejecutar estos traslados antes de las adjudicaciones de las plazas de los concursos-oposición (OPE) que van a celebrar sus exámenes en el último fin de semana de noviembre. El SIMPA muestra su satisfacción con la "agilidad" que el Sespa ha impreso a los procesos selectivos y a los de movilidad. Sin embargo, entiende que los traslados "deberían simplificarse aún más, quizá con un mecanismo que esté abierto de manera permanente".