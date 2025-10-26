Asturias se enchufa al reciclaje: Cogersa lanza la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2025 con foco en los aparatos eléctricos

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha convocado una nueva edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) 2025, que se celebrará entre el 22 y el 30 de noviembre. Este año, la campaña pondrá el foco en la reutilización, reparación y reciclaje de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), un tipo de desecho en rápido crecimiento en Europa.

La iniciativa, que se desarrolla de forma simultánea en más de treinta países de la Unión Europea, busca implicar a centros educativos, asociaciones, empresas, instituciones públicas y ciudadanía en una gestión más sostenible de estos residuos. Según Eurostat, la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en la UE pasó de 7,6 millones de toneladas en 2012 a 14,4 millones en 2022, generando 11,2 millones de toneladas de residuos anuales, de las cuales solo se recuperaron 4,5 millones.

La vicepresidenta de Cogersa y directora general de Medio Ambiente del Principado, Susana Madera, destacó “el compromiso del consorcio y de la Consejería con la difusión de buenas prácticas que cambien la cultura de usar y tirar también en los electrodomésticos”. Añadió que la Semana Europea “es una oportunidad para concienciar y actuar, recordando que el mejor residuo es el que no se genera”.

Las actividades inscritas deberán promover la economía circular mediante el consumo responsable y la gestión adecuada de los RAEE, fomentando la reparación, la reutilización —a través de la donación, el trueque o la compraventa de productos usados— y el reciclaje. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 9 de noviembre

Campaña por quince ayuntamientos

En paralelo, Cogersa desarrolla junto a quince ayuntamientos la campaña “Conecta el valor, desconecta el residuo”, una acción de sensibilización itinerante con puntos informativos, educadores ambientales y la participación de escolares como “Embajadores de la SEPR”. La iniciativa incluye un juego tipo “rosco” televisivo para aprender sobre reciclaje, con sorteos entre los participantes.

Desde el 16 de octubre, la caravana ha pasado por Laviana, Aller, Llanera, San Martín del Rey Aurelio, Candamo y Soto del Barco, y esta semana visitará Avilés, Castropol, Mieres, Navia y Siero. En noviembre continuará su recorrido por Cangas de Onís (día 5), Pravia (día 6), Grado (día 7) y Las Regueras (día 9), en horario de 10:00 a 15:30 horas.

Asturias, referente europeo en prevención

La edición 2024 de la SEPR, dedicada a la lucha contra el desperdicio alimentario bajo el lema “El buen gusto no tiene desperdicio”, reunió 186 acciones y 476 entidades participantes. Desde 2010, Asturias ha contabilizado más de 2.000 iniciativas, consolidándose como una de las regiones más activas de Europa.

En esa edición, la asturiana Marlén Alonso, conocida en redes como “Cucuruxina en la cocina”, ganó el Premio Europeo de Prevención 2024 en la categoría de Ciudadanía con su proyecto “De sobra a sabroso, de ChatGPT al gozo”, que combinó inteligencia artificial y recetas con sobras. Además, el IES Juan de Villanueva (Siero) fue finalista con “Magaya circular” en la categoría de centros educativos.

Con estas acciones, Cogersa reafirma el liderazgo de Asturias en la sensibilización ambiental, apostando por un futuro más sostenible, responsable y conectado con los valores de la economía circular.