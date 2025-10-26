Cristina García, la Gloria Serra de Valdesoto, entusiasma a la Reina con sus vídeos de parodia en Instagram: "Me dijo que le encantaban y le hacían mucha gracia"
Doña Letizia se acerca a Cristina García, vecina de Valdesoto, para felicitarla por sus populares vídeos en redes sociales
"Esto ye muy gordo". Cristina García, la vecina de Valdesoto que se ha hecho famosa en redes sociales con su cuenta "Valdesoto al descubierto", se llevó ayer la sorpresa de su vida al descubrir que la reina Letizia es fan de sus peripecias grabadas semana a semana a la espera de la visita real. "¿Tú eres la de Instagram?" le preguntó. "Después de echar el ojo y estirar un poco el cuello, se ve que me reconoció y estoy que no me lo creo", explicaba la joven en el prau de la fiesta, después del discurso de la princesa Leonor.
"Pero si en los vídeos salgo haciendo el tonto", reflexionaba, incapaz de creerse que la mismísima monarca fuera una de sus seguidoras. "Nos encantan los vídeos, nos hacen mucha gracia", le confesó Letizia. En ellos lleva a cabo divertidas parodias al estilo de la periodista Glòria Serra y su programa de investigación, en los que aparecen también los vecinos. "Pues ahora vamos a tener que seguir con ello", indicaba, discurriendo ya la manera de "dedicar un capítulo a la reina". Ayer, aupada a la carroza de su peña, la de Bendición, no pudo por menos que festejar por todo lo alto un día memorable, que quedará para la historia de la parroquia y en la que ella también ha dejado su huella: "Que me ha visto la Reina, cuidao".
