La cúpula de Caixabank, con el Padre Ángel en los premios "Princesa"
Como cada año, los premios "Princesa de Asturias" congregaron en Oviedo a personalidades de los ámbitos más dispares, como por ejemplo la banca y la Iglesia. Ejemplo de ello es esta imagen tomada este pasado viernes en el vestíbulo del hotel de La Reconquista, en la que aparecen, de izquierda a derecha: Jaume Masana, director de negocio de Caixabank; Juan Pedro Badiola, director territorial de la zona norte de la entidad financiera catalana; y el Padre Ángel García Rodríguez, sacerdote asturiano y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz.
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- Una demanda presentada desde Asturias obliga a anular hasta seis cláusulas abusivas de las aerolíneas low-cost, entre ellas Volotea