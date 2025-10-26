La cúpula de Caixabank, con el Padre Ángel en los premios "Princesa"

Como cada año, los premios "Princesa de Asturias" congregaron en Oviedo a personalidades de los ámbitos más dispares, como por ejemplo la banca y la Iglesia. Ejemplo de ello es esta imagen tomada este pasado viernes en el vestíbulo del hotel de La Reconquista, en la que aparecen, de izquierda a derecha: Jaume Masana, director de negocio de Caixabank; Juan Pedro Badiola, director territorial de la zona norte de la entidad financiera catalana; y el Padre Ángel García Rodríguez, sacerdote asturiano y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz.