Exalumnos de la Facultad de Economía, en "La Asturias que funciona"

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo acoge a partir de mañana y durante toda la próxima semana las XII jornadas "La Asturias que funciona", organizadas junto con LA NUEVA ESPAÑA y patrocinadas por Unicaja, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Siero. Esta edición tendrá un especial sabor festivo al celebrarse en el año en que el centro académico, fundado en 1975, celebra medio siglo de existencia. Por ese motivo, los protagonistas de las conferencias ofrecidas a lo largo de la semana –que tendrán lugar en el Salón de Grados, salvo el viernes en el Aula Magna– serán antiguos alumnos que han logrado trayectorias profesionales de éxito en sectores como el comercio, la sanidad, el consumo o la asesoría financiera.

Las jornadas arrancarán mañana, lunes 27, a las 12.30 con la primera sesión, titulada "Asturianas en multinacionales" y poniendo el foco en el liderazgo femenino en grandes corporaciones globales. Las intervinientes serán Beatriz García, jefa del centro de servicios compartidos de finanzas de International Flavors & Fragrances (que desde 2023 cuenta con una sede en Oviedo con más de 300 trabajadores); y Mónica Acevedo, responsable del centro de servicios financieros de Corteva, multinacional especializada en fertilizantes escindida de DuPont. El coloquio será moderado por Julio Tascón Fernández, decano de la facultad entre 2014 y 2018.

El martes, a las 12.30 horas, el tema será "Del aula al asesoramiento de empresas", abordando la transición de la formación académica al asesoramiento estratégico en el tejido empresarial asturiano. Los ponentes serán Antonio González, presidente de R3 PWM Agencia de Valores, y Francisco Vaciero, presidente del despacho Vaciero, con sede en Oviedo y Madrid y que acaba de cumplir su trigésimo aniversario. El conductor de la conversación será el catedrático de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello, quien ostentó el Decanato de la Facultad entre 2002 y 2006.

La sesión del miércoles tendrá lugar por la tarde, a las 18.30, y se centrará en el sector agroalimentario, con fuerte peso en la economía asturiana. De ello hablarán Eva Rodríguez, consejera delegada de Hijos de Luis Rodríguez (dueña de la cadena de supermercados Masymas); y Jesús López, director general de la cooperativa Campoastur (cuyo queso azul ecológico Campobio acaba de ser premiado como el mejor queso azul de España por el certamen GourmetQuesos). Ambos analizarán los retos del sector primario y la distribución alimentaria en un contexto de sostenibilidad y digitalización. El moderador será Manuel González Díaz, decano entre 2010 y 2014.

El jueves, de nuevo a las 12.30 horas, la sesión "Economistas al cuidado de la salud de todos" contará con Laura García, gerente de la Fundación Hospital Jove; y Pablo Hernández Fernández-Canteli, CEO del Igualatorio Médico Quirúrgico de Asturias y Hospital Begoña. El debate, moderado por Francisco González Rodríguez (decano entre 2006 y 2010), explorará la gestión económica en el ámbito sanitario privado y su impacto en la calidad asistencial.

La clausura tendrá lugar el viernes a las 12.30 en el Aula Magna con la mesa redonda "50 años de estudios superiores: Diálogo entre la primera y la última promoción". Participarán dos exalumnos del curso 1975-1976: Manuel Lafuente, exprofesor de la Facultad durante 40 años y expresidente del Real Oviedo; y Trinidad Vega; y dos estudiantes del actual curso 2025-2026, Ignacio Caamaño y Alicia González. Además, se concederán los premios del VII Concurso de Discursos de la Facultad de Economía y Empresa.