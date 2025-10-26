La Familia Real se parte de risa con les Comedies de Valdesoto: "¡Hasta Rufián, el de Esquerra, se haría monárquico con nosotros!"

Si algo caracterizó al "Pueblo Ejemplar 2025" fueron las risas que los valdesotinos lograron arrancar a la Familia Real. Desde su llegada a la Casona de Leceñes, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía fueron recibidos con humor, ingenio y mucha tradición. Ahí les esperaba una representación del grupo de teatro "Valdesoto", que estrenó para la ocasión la obra "El sueñu real", escrita y dirigida por Ignacio Fernández.

La pieza arrancó con una divertida discusión doméstica entre Cristina Palacio y su marido por el precio de las patatas, que puso en alerta a los presentes. En escena apareció un cura —interpretado por el propio Fernández— que intentó poner paz en el matrimonio. "¿Usted cree en los Reyes, Padre?", preguntó Palacio con picardía. "En los Reyes hay que creer siempre", respondió el párroco ficticio, provocando las carcajadas de los monarcas. Acto seguido, la mujer presentó a su hijo: "Esti ye’l mi fíu, Toñín". El muchacho, muy decidido, añadió: "Me gustaría ser Guardia Real", consiguiendo de nuevo que la Familia Real estallase en risas.

Las carcajadas no se quedaron ahí. Tras su visita a la Casona, los Reyes emprendieron camino hacia la iglesia, pero por el trayecto se toparon con los tradicionales Sidros, que saltaron y agitaron sus cencerros al paso de la comitiva real.

Así fue la visita de la Familia Real a Valdesoto para entregar el premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025 / Juan Plaza

Y como no hay Sidros sin Comedies, la Familia Real también disfrutó de una versión reducida de esta tradición valdesotina, con texto de José Ramón Oliva. Un elenco de once actores recitó, en tono de humor, mezclando ironía, actualidad y guiños locales que provocaron de nuevo las risas de los Reyes. "Que ejemplar fuera esta tierra fue cuestión de porfía; si Valdesoto se empeña, hasta Rufián, el de Esquerra, monárquico se haría", declamó Martín Paraja, arrancando una ovación. El guion no dejó títere con cabeza. "De pincharles bien el hueso no perdemos ocasión: a los que están en el Congreso, a Cepi, nuestro alcalde, y por supuesto, a Barbón", continuaron, entre carcajadas del Presidente del Principado, que miró divertido a la Princesa Leonor, también sonriente. Incluso se atrevieron a buscarles pareja a ambos en tono de broma.

Aún con la sonrisa en los labios, la Familia Real llegó a la última parada de la jornada: "Les Carroces", uno de los momentos más esperados. La peña ganadora de este año, "Les Escueles", presentó la parodia "La Traviesa", en la que una "güela" esperaba en casa a los Astur Blinders. Como ya era tarde, uno de los nietos pronunció: "Son las cinco y no he comido", arrancando las risas de todos y aludiendo a la famosa frase con la que Pedro Sánchez concluyó una rueda de prensa reciente. Con ese espíritu festivo, el pueblo, los Reyes y sus hijas compartieron después la comida popular, entre bromas, gaitas y un ambiente de alegría que resumía a la perfección el carácter afable y ejemplar de Valdesoto.