La herramienta futurista que libera de trabajo a los funcionarios asturianos y permite agilizar las contrataciones en la administración pública

El Principado de Asturias ha decidido pisar el acelerador en su carrera hacia la modernización administrativa con la llegada de Tendios, una nueva plataforma de inteligencia artificial que promete revolucionar la gestión de la contratación pública. Detrás del nombre, casi futurista, se esconde una herramienta diseñada para aligerar el papeleo, reducir tiempos y liberar a los funcionarios de tareas repetitivas.

Tendios permitirá automatizar procesos tan cotidianos como la redacción de memorias justificativas o la elaboración de pliegos de contratación, agilizando unos trámites que, hasta ahora, solían medirse en semanas.

“La inteligencia artificial no es un fin, sino una palanca para mejorar la calidad de los servicios públicos”, ha señalado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, que define esta apuesta como un paso firme hacia una administración “más ágil, transparente y orientada a las personas”.

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación Digital del Principado de Asturias, coordinada por la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial. Su propósito: situar a la región como referente en innovación administrativa y en la eterna batalla contra los trámites infinitos.

El estreno de Tendios también se alinea con el Decreto 98/2025, la norma que regula el uso de la inteligencia artificial en la Administración autonómica y que fija los principios de simplificación, seguridad y transparencia en el uso de estas tecnologías.

Gracias a la nueva plataforma, los órganos de contratación podrán generar pliegos en cuestión de minutos, analizar documentación de forma automática y seguir los expedientes con mayor trazabilidad. Además, el sistema facilitará análisis predictivos, detección de oportunidades y la elaboración de informes automáticos, apuntalando unos procesos más competitivos y con mayores garantías jurídicas.

Se dñun explican desde el Gobierno asturiano, esta medida se presenta como parte de su hoja de ruta hacia una Administración sin trabas, donde la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino una aliada para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia. En la misma línea se encuentran otras iniciativas como la digitalización de los procedimientos, la sede electrónica avanzada o el marco ético para el uso de la IA, aprobado este mismo año.

Cursos formativos

Pero el salto tecnológico no se limita a las máquinas. El Principado quiere que su personal público también aprenda a convivir con la inteligencia artificial. Por eso, la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial ha lanzado el programa “Domina Copilot Chat”, en colaboración con Microsoft.

El plan formativo ofrecerá sesiones periódicas sobre el uso práctico de la IA en el trabajo diario, con el objetivo de que los empleados públicos aprendan a sacar partido de estas herramientas para mejorar la productividad y la atención a la ciudadanía.