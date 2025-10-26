Miguelín, "el más feliz de la fiesta" al cumplir su sueño: que el Rey, que comulgó el mismo día que él, le firmase el recordatorio
El vecino de Leceñes consigue que el monarca le firme el recordatorio de la primera comunión, que ambos recibieron el mismo día del año 1975
Valdesoto celebró durante toda la jornada de ayer la entrega del premio "Pueblo ejemplar de Asturias" con entusiasmo desbortante. Pero si para alguien fue importante la jornada fue para Miguel Ángel Pérez, conocido popularmente como "Miguelín". El vecino de Leceñes fue uno de los más contentos al acabar la jornada, puesto que pudo cumplir su sueño: que el Rey en persona le firmara un retrato suyo cuando era Príncipe que le hizo llegar como recuerdo justo el año en el que ambos hicieron la primera comunión.
Miguelín nació el mismo año que el Rey (1968) y ambos recibieron ese sacramento el mismo día, el 30 de mayo de 1975. El sierense tiene en su poder desde entonces una fotografía del entonces príncipe con su firma y el mensaje "Con afecto, Felipe, Príncipe de Asturias". Aprovechando la visita real a Valdesoto, quería que el Rey se lo firmara, tal y como contó esta semana a LA NUEVA ESPAÑA. Y para ello colocó la foto, junto con el recorte del reportaje en el periódico, en un lugar bien visible, junto a la Casona de Leceñes.
Él mismo participaba en una demostración de trabajos tradicionales con la madera, con ambos documentos bien pegados a la pared de la Casona a la espera del paso de la comitiva. Sin embargo, en un primer momento los Reyes y sus hijas pasaron de largo sin percatarse del pequeño tesoro de Miguelín. Poco duró el despiste: don Felipe fue advertido de la historia y ni corto ni perezoso se acercó a Miguel Ángel para saludarle y firmarle la foto, con lo que lo hizo "el más feliz de la fiesta", como señalaban quienes presenciaron el momento. Fue tras la visita al interior de la Casona de Leceñes, en un aparte en el que Miguelín, además de llevarse su autógrafo, puede presumir de haber compartido un momento codo con codo con el monarca. Un tesoro que ha ganado con el tiempo.
