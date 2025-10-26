El nuevo rumbo de Duro Felguera en su odisea por la supervivencia apunta a América Latina de la mano de Prodi
El grupo mexicano, que quedará como accionista de control si prospera el plan de reestructuración, promete proyectos en la región americana
La historia de Duro Felguera en la última década es la de una odisea en busca de su propia supervivencia. El nuevo horizonte de salvación que se abre ante la compañía, en caso de que la banca acreedora haya aprobado su ambicioso plan de reestructuración financiera (el plazo expiró el pasado viernes y se ratificará ante notario mañana), apunta a América Latina. La oportunidad de proyectos en la región americana como palancas para el reflotamiento se menciona varias veces en la hoja de ruta que la empresa asturiana de ingeniería y bienes de equipo remitió el pasado martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo mexicano Prodi se presenta como el gran artífice de posibles contratos en el continente latinoamericano. El papel de esta compañía, especializada en infraestructuras e industria, será determinante en el futuro de Duro si sale adelante el plan de reestructuración, ya que este contempla la salida del accionariado del que hasta ahora era el otro gran socio inversor, Mota-Engil México.
De hecho, el documento enviado a la CNMV incluye una carta del presidente de Prodi y vicepresidente de Duro, Jaime Isita, en la que este se compromete a realizar sus "mejores esfuerzos" para aprovechar las redes comerciales del grupo mexicano para identificar proyectos y contratos "llave en mano" de ingeniería y construcción (EPC, en la jerga del sector) en Latinoamérica y en otras localizaciones donde aseguran tener "presencia e influencia significativa". Isita añade que, más allá del segmento EPC, buscarán negocios en el continente latinoamericano.
El plan de reestructuración señala con algo más de detalle esos objetivos. Una de las unidades de Duro que los dueños consideran estratégica es, dentro del negocio EPC, el área de "mining & handling", que se especializará en plantas de procesado de minerales, sistemas de manejo de graneles sólidos y terminales portuarias. La hoja de ruta indica que esta división reforzará su presencia en países latinoamericanos como Perú, Brasil, Chile o México, además de otras regiones como el Norte de África y Magreb y Oriente Medio.
En este ámbito, de hecho, Duro ya prepara un proyecto valorado en 400 millones de euros para construir una planta de fertilizantes para la petrolera estatal mexicana, Pemex.
Dentro del sector EPC, otra línea por la que se apuesta es la de energía, que se centrará en plantas de generación eléctrica, biomasa y los "balance of plant", esto es, las obras auxiliares imprescindibles para que funcionen las centrales. La cúpula de Duro aspira a obtener contratos de multinacionales como General Electric, Siemens, Alstom, o de fondos de infraestructuras. Si bien esta división se enfocará en España y Portugal, también competirá en mercados de América Latina como México, Colombia y República Dominicana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- Una demanda presentada desde Asturias obliga a anular hasta seis cláusulas abusivas de las aerolíneas low-cost, entre ellas Volotea