El nuevo rumbo de Duro Felguera en su odisea por la supervivencia apunta a América Latina de la mano de Prodi

La historia de Duro Felguera en la última década es la de una odisea en busca de su propia supervivencia. El nuevo horizonte de salvación que se abre ante la compañía, en caso de que la banca acreedora haya aprobado su ambicioso plan de reestructuración financiera (el plazo expiró el pasado viernes y se ratificará ante notario mañana), apunta a América Latina. La oportunidad de proyectos en la región americana como palancas para el reflotamiento se menciona varias veces en la hoja de ruta que la empresa asturiana de ingeniería y bienes de equipo remitió el pasado martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo mexicano Prodi se presenta como el gran artífice de posibles contratos en el continente latinoamericano. El papel de esta compañía, especializada en infraestructuras e industria, será determinante en el futuro de Duro si sale adelante el plan de reestructuración, ya que este contempla la salida del accionariado del que hasta ahora era el otro gran socio inversor, Mota-Engil México.

De hecho, el documento enviado a la CNMV incluye una carta del presidente de Prodi y vicepresidente de Duro, Jaime Isita, en la que este se compromete a realizar sus "mejores esfuerzos" para aprovechar las redes comerciales del grupo mexicano para identificar proyectos y contratos "llave en mano" de ingeniería y construcción (EPC, en la jerga del sector) en Latinoamérica y en otras localizaciones donde aseguran tener "presencia e influencia significativa". Isita añade que, más allá del segmento EPC, buscarán negocios en el continente latinoamericano.

El plan de reestructuración señala con algo más de detalle esos objetivos. Una de las unidades de Duro que los dueños consideran estratégica es, dentro del negocio EPC, el área de "mining & handling", que se especializará en plantas de procesado de minerales, sistemas de manejo de graneles sólidos y terminales portuarias. La hoja de ruta indica que esta división reforzará su presencia en países latinoamericanos como Perú, Brasil, Chile o México, además de otras regiones como el Norte de África y Magreb y Oriente Medio.

En este ámbito, de hecho, Duro ya prepara un proyecto valorado en 400 millones de euros para construir una planta de fertilizantes para la petrolera estatal mexicana, Pemex.

Dentro del sector EPC, otra línea por la que se apuesta es la de energía, que se centrará en plantas de generación eléctrica, biomasa y los "balance of plant", esto es, las obras auxiliares imprescindibles para que funcionen las centrales. La cúpula de Duro aspira a obtener contratos de multinacionales como General Electric, Siemens, Alstom, o de fondos de infraestructuras. Si bien esta división se enfocará en España y Portugal, también competirá en mercados de América Latina como México, Colombia y República Dominicana.