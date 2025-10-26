Primer discurso en solitario de Leonor que alaba el "espíritu asturiano" de Valdesoto, una parroquia "que mira lejos"

Valdesoto ha tenido que esperar 21 años para gritar a los cuatro vientos que es "Pueblo ejemplar de Asturias". Cuando presentó por primera vez su candidatura, la Princesa Leonor ni siquiera había nacido. Ahora, el destino ha querido que la parroquia sierense reciba el reconocimiento en un momento de transición. A la heredera al trono le tocó ayer volar sola por primera vez en la entrega del galardón y suyo fue el único discurso de la Familia Real (su padre la atendió emocionado, pero, a diferencia del resto de ediciones, no pronunció palabra alguna). Un primer paso en los cambios que están por venir.

Aunque Leonor llevó la batuta sobre el escenario, la Familia Real al completo se desplazó a la localidad en una mañana fría y nublada, que no fue impedimento para que decenas de vecinos y visitantes les recibieran con "¡vivas¡", y algún que otro lloro. Y para que los monarcas disfrutasen, durante un recorrido de más de dos horas (la programación se alargó más de lo previsto), de la "Asturias de antaño". La de les madreñes y la gadaña, donde la ropa se lavaba de forma manual o los praos estaban "llenos de varas de yerba".

El recibimiento tuvo lugar en la Casona de Leceñes con una pequeña representación, para abrir boca a les comedies que vendrían después, que arrancó las risas de toda la Familia Real. Especialmente de la Reina Letizia, a quien se la vio disfrutar como la que más, a pesar del frío que la obligó a ponerse una gabardina a los pocos minutos de pisar Valdesoto. "Después de más de 20 años (los que tardaron en ser ‘Pueblo ejemplar’) a ver si les vendo un saco de patates", comentó con sorna uno de los actores de la representación.

Bebió el Rey sidra y demostró su mano con los bolos (¡y acertó!), mientras Leonor se animó a preparar chorizos. Una oda a las tradiciones asturianas alabada por la Princesa. "Da gusto ver no solo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos. Cuidáis a vuestros mayores, que participan con entusiasmo en cada actividad", destacó en su discurso. Fue la de ayer una intervención con muchos guiños. Como el que hizo a los muchos años que Valdesoto ha tardado en ser ejemplar. "Estamos aquí porque quiero que todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois", remató.

"Lo habéis demostrado durante mucho tiempo, mucho antes de que presentarais por primera vez la candidatura a este premio", prosiguió. "La primera vez que lo hicisteis yo ni había nacido. Pero creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura", dijo.

Habló de Sidros, les Comedies e incluso del "ejemplo de convivencia" que dan en el pueblo con "esa peña en la que os juntáis oviedistas y sportinguistas". "Valdesoto está lleno de vida įSalta a la vista! Y como dice mucho Manolin Hevia, ¡Valdesoto es un pueblo afayadizu!", sentenció la Princesa, que valoró el "espíritu asturiano" de la parroquia.

Aunque si algo impresionó a la Princesa fue la recuperación y consolidación de los Sidros y les Comedies, el "ingenio de los textos" y el "teatro en vena" del que, por supuesto, hicieron gala en un día tal importante. No se cortaron en la asociación El Cencerru y demostraron que, a reivindicar con gracia, no les gana nadie. "Si Valdesoto se empeña, hasta Rufián, el de Esquerra, monárquico se haría", aseguraron arrancando las risas de todos. Hubo, incluso, petición de mano a la Princesa: "¿Prestaríai ser esposa de un buen galán asturiano?". Durante la representación de esta original comedia, también hubo alusiones a la "soltería" de Barbón y a la belleza de la Reina Letizia, que es "muy galana".

La Familia Real se mostró una vez más cercana y cariñosa. Sus Majestades, la Princesa y la Infanta saludaron casi uno a uno a todos los vecinos y asistentes, sin importar el reloj. Apretones de manos por aquí, fotos por allá, rápidas conversaciones… La Reina Letizia tomó la iniciativa en la mayor parte del recorrido, acercándose a los participantes en las diferentes recreaciones. Como ejemplo, cuando se puso de cuclillas para charlar con las mujeres de la esfoyaza, gesto en el que le acompañó la Princesa.

La mujer de Felipe VI también se aproximó a los medios de comunicación, sus antiguos compañeros, a quienes confesó que se lo estaba pasando "de maravilla". "Además, el día es como tiene que ser, es Asturias", añadió justo cuando empezaba a lloviznar. La peña Les Escueles representó bajo el orbayo "La Traviesa" sobre su carroza.

Fue Pepín García, presidente del grupo de teatro San Félix, el encargado de dar las gracias en nombre del pueblo. Lo hizo con un discurso escrito en castellano que se encargó de ir traduciendo al asturiano sobre la marcha, dándode su toque particular. "Podría empezar diciendo que ya era hora, pero prefiero empezar dando las gracias", comenzó su discurso, en el que hizo un repaso por todo lo que convierte a Valdesoto en "Pueblo ejemplar de Asturias ". Un pueblo "amante de les tradiciones, la cultura y la vida en el campo. ¡Qué bien se vive en un pueblo! Aunque habrá que mejorar las comunicaciones y las redes de internet", dejó caer en su intervención. Y como reivindicaciones siempre hay en el tintero, otra: que acaben de arreglar el colegio.

La labor de los vecinos de Valdesoto fue alabada por el alcalde de Siero, Ángel García, quien les agradeció que hayan hecho del pueblo " un lugar vivo y único, un pueblo ejemplar". El regidor describió les sidros y les comedies como "manifestaciones de la historia de Asturias, puentes entre generaciones". "Siero que ha sabido recuperar su historia abordando el presente con ilusión", dijo.

Tras el recorrido, los Reyes, la Princesa y la Infanta se reunieron con los alcaldes de los municipios afectados por la última oleada de incendios. Algo que no estaba previsto en la agenda.