Sánchez carga en León contra un PP "sin nadie al frente", pero se olvida del Huerna

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este domingo León para impulsar la candidatura de Carlos Martínez a la presidencia de la Junta de Castilla y León en un momento de crisis interna en el partido, con el alcalde de la ciudad ausente al no tener un papel activo en el acto y con el eco de quienes exigen la supresión del peaje del Huerna más vivo que nunca.

Tenía el Presidente una oportunidad idónea para posicionarse ante una problemática que ha incentivado la creación de un frente común entre Asturias, presidida por el socialista Adrián Barbón, y las comunidades de Castilla y León y Galicia, ambas lideradas por el Partido Popular. Pero ni una palabra al respecto hubo en su discurso, celebrado en el Palacio de Congresos de la ciudad leonesa.

Sánchez decidió pasar por algo una reclamación que hace tan solo dos semanas sacó a la calle a protestar a más de cinco mil asturianos, entre ellos el propio Adrián Barbón, quien este domingo no acudió a León por tener en su agenda programado un acto en Avilés desde hace meses. “Cuando coincide la agenda del partido y la agenda de Gobierno, yo le doy prioridad a la de presidente, a mi labor institucional”, explicó este mismo viernes durante las recepciones en el Reconquista con motivo de los Premios Princesa.

Barbón sí estuvo en León el sábado, tras participar en la entrega del premio "Pueblo ejemplar de Asturias", participando en una mesa redonda para hablar de fondos europeos.

Un pabellón entregado

Fue recibido Sánchez con una sonora ovación y un público puesto en pie, dándose un baño de masas entre los cientos de socialistas que llenaron el pabellón, y repartiendo besos y selfies como si una estrella de rock se tratara y con la canción “Agradecido” de Rosendo como banda sonora.

El jefe del Ejecutivo defendió su gestión con un discurso en el que cargó duramente contra el Partido Popular, pero en el que no hubo ni una medida concreta para la comunidad. Recordó que bajo su mandato se han transmitido a las comunidades 300.000 millones más que en la época de Rajoy y, sin embargo, en las comunidades en las que gobiernan los populares “hay un deterioro paulatino”.

Sánchez saludando a los militantes a su llegada. / PSOE

“Lo que ha sucedido es que en Castilla y León se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes; en Andalucia se recortó la sanidad y dejaron a muchas mujeres sin la prueba de cáncer de mama; y en Valencia tuvimos la mayor dana. Da igual cómo se llamen, siguen el mismo patrón. Lo primero recortan los servicios públicos, luego mala gestión (¡mira que son malos gestionando!) y después mienten para taparlo”, afirmó.

Un PP sin líder

Y frente a ellos un Feijóo, acusó, “que no es presidente porque no quiere y ahora resulta que tampoco es jefe de la oposición porque no quiere”. Ahí están, describió, “Ayuso y su insumisión a cumplir con las leyes; Moreno Bonilla con sus cribados; Mañueco con sus incendios. ¿Y Feijóo? Al frente del PP no hay nadie”, sentenció Sánchez.

Al líder de la oposición lo responsabilizó también de que Mazón continúe como presidente de la Generalitat un año después de la dana, a él y “a su principal apoyo parlamentario, Abascal”. “La gestión de la comunidad valenciana fue negligente, pero el apoyo de Feijóo y Abascal es indecente para los valencianos y para los familiares de las víctimas”, afirmó.

En contraposición, describió, el Gobierno de España ha aprobado un decreto ley que aumenta en 500 millones el sistema nacional de dependencia para atender a los enfermos de ELA; están “revalorizando las pensiones”… Porque, alentó Sánchez, “ante la paralización, nosotros a gobernar. A subir las pensiones, a subir el SMI, a proteger a los autónomos. No hay un Gobierno que proteja a los autónomos tanto como el actual. A seguir potenciando la educación pública…”.

Apoyo a la candidatura de Carlos Martínez

Concluyó el presidente nacional su intervención apoyando la candidatura de Carlos Martínez a la presidencia de la Junta de Castilla y León, y animando al PP a convocar las elecciones “cuando quieran y donde quieran” porque “nosotros tenemos los proyectos, los equipos y al próximo presidente”.

Junto a Sánchez estuvieron arropando a Martínez, la presidenta del PSOE de Castilla y León y ministra de Igualdad, Ana Redondo; la secretaria general del PSOE de Aragón y la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. También el diputado Patxi López; la secretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio; y el diputado y secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón.

Entre los militantes que llenaron el recinto también hubo una pequeña representación asturiana, encabezada por Dolores Carcedo, portavoz del PSOE en la Junta General del Principado.